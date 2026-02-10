捷運驚傳「有人持利器」 大批警力趕到「烏龍一場」

台北市 / 綜合報導

謊報引發恐慌，這下得負起法律責任！新北市新店分局警方，昨(9)日晚上7點多接獲北捷行控中心回報，有民眾聲稱月台有一名老翁手持利器，警方趕赴現場，並沒有發現異狀，擴大調閱監視器後，也沒發現類似特徵對象，循線找到報案的吳姓女子，她含糊其辭、交代不清疑似謊報，被警方依誣告罪嫌函送法辦。

員警VS.員警說：「站方說出站了，出站了，岀站了。」大批警力，急忙衝到捷運站月台，因為獲報有人在站裡持利器，同時間仍有不少警力，匆匆趕往捷運站裡頭，員警手持臂盾不敢大意，支援警車也陸續到場，還有民眾緊張PO文，但捷運持利器事件，查來查去竟是烏龍一場。

員警VS.吳姓女子說：「你跟他講一下喔。」報案的就是這名吳姓女子，被帶回分局時嘴裡還念念有詞，一下說看到不是阿伯，一下又說分不清性別。

9日晚上7點多，吳姓女子通報，在新北市新店捷運站，看見一名阿伯帶利器，警方即刻成立專案小組，火速調閱監視器派員搜索警戒，但沒發現符合特徵的對象，沒傷者更沒民眾恐慌，最後通知吳姓女子到案說明，但她含糊辭交代不清，警方研判是謊報將她依誣告罪送辦。

新北市新店分局碧潭所長楊玉暐說：「經排查四周與調閱監視器，皆未發現行跡可疑之人士，該女對案情含糊其辭交代不清，且不願意配合指認，研判嫌有謊報之虞。」女子疑似謊報有人捷運持利器，不僅製造恐慌，還勞師動眾浪費社會資源。

