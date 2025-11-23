捷運驚見持刀阿嬤！與阿伯吵架「刀距脖子3公分」乘客嚇到後退…警察急上車壓制
捷運又有阿嬤鬧事！一名網友昨（22）日深夜搭乘板南線時，看見一名阿嬤與阿伯起了口角，沒想到阿嬤竟怒掏水果刀在車廂內揮舞，刀尖一度距離阿伯脖子只有3公分，嚇得乘客紛紛後退。捷運警察在捷運進站後，立刻衝上車將人帶下，後續也將阿嬤依恐嚇罪帶回，也讓這名目擊網友傻眼直呼：「沒想到真的會在我眼前發生！」
一名網友今（23）日凌晨在Threads上PO文表示，他22日搭乘捷運板南線來到西門站附近時，眼前一名阿伯和另一頭髮全白的阿嬤起口角，結果阿嬤竟突然掏刀揮舞，嚇得車廂裡的眾人立馬退開。原PO更透露，阿嬤手中的刀甚至一度距離阿伯的脖子只有3公分，他雖然害怕被波及，但還是壯起膽子來勸說阿嬤：「麥阿餒！」
捷運抵達西門站後，捷運警察也非常有效率地早已趕到站，也讓原PO在文末感謝辛苦的警察；只見影片中的警察在車廂門一開就立即將阿嬤抓下車，期間還不斷勸說：「你先下來，先下車再說」，而阿嬤起初並不願意，還以台語說出「怎樣啦、幹嘛啦」，但最後還是跟著警察一起下車。
影片曝光後頓時引起熱議，不少網友都相當傻眼：「現在捷運上的阿婆都很危險的感覺」、「雖然不想以偏概全，但遇到過這種造型的阿婆全都有問題，都快出現PTSD了」、「現在不只怪人多還有攻擊性」、「現在阿婆這麼兇喔」、「捷運現在都要比照過海關安檢了嗎？怎麼捷運越來越多帶刀的？」
據了解，這起事件發生在昨（22）日晚間11時許，阿嬤疑似遭阿伯踩到腳並要求對方道歉，但阿伯認為他「只有碰到」，因此不願道歉，雙方立即在車廂內爆發爭吵，阿嬤一氣之下從包包內掏出水果刀威嚇。不過阿嬤下車後仍不願將刀交給警察：「你抓著我，我不想拿給你，我可以拿給你，但是你不要抓著我」，而與阿嬤起爭執的阿伯也跟著下車，一路上還不斷與阿嬤叫囂，警方則在一旁不斷勸架。
轄區分局員警後續已將阿嬤帶回派出所，並依恐嚇罪嫌偵辦，另外捷運公司也依《大眾捷運法》第50之1規定，未經許可攜帶經公告的危險或易燃物進入大眾捷運系統路線、場、站或車輛內，將處1萬元以上、100萬元以下罰鍰。
捷運警察隊呼籲，搭乘捷運勿攜帶各類刀械，若旅客在月台層或列車上發現任何不法，可立即按下月台電梯旁或捷運車廂紅色緊急通話鈕，請求站務人員、司機員協助轉報或撥打110報案，警方會迅速到場，以維捷運乘車安全。
