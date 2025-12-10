捷運驚見「抹血男」！他在捷運上感到濕濕的 低頭一看竟是一灘血

泰國男子自述搭乘捷運途中，手臂突遭不明血跡抹染，疑似遭人蓄意攻擊，引發恐慌。（示意圖／Pixabay）

泰國曼谷捷運紫線在12月8日清晨，發生一起公共安全事件，一名37歲泰國男子在搭乘捷運時驚覺手臂遭不明血液沾染，懷疑遭人蓄意抹血，擔憂疾病感染風險，事件引發當地網友關注與討論。

泰國男子自述搭乘捷運途中，手臂突遭不明血跡抹染，疑似遭人蓄意攻擊，引發恐慌。（圖／翻攝自FB，คนขึ้นรถไฟฟ้า - คอมมูนิตี้）

根據泰國《Thaiger》報導，這名男子以「Bank」為化名，於隔日上午8時57分在臉書社團「曼谷捷運社群」發文說明事發經過。他指出，當日早上7時32分至7時35分間，搭乘捷運紫線從暖武里市政中心站出發，途中一名陌生乘客靠近並擦過他手臂。

Bank當下感到手臂濕濕的，低頭一看竟發現有血跡被抹上，當時車上沒有紙巾，他只得用一張轉帳憑條匆忙擦拭。他隨即在下一站「公共衛生部站」下車，趕緊以清水與酒精重複清洗五到六次，深怕該血液可能含有傳染病。他在貼文中表示，如果對方是剛捐血或打完點滴離開醫院，也許還情有可原，但目前情況看來更像是故意為之。

事發後，男子立刻下車並以酒精多次清洗手臂同時前往警局報案，並要求捷運單位調閱監視影像釐清真相。（圖／翻攝自FB，ข่าวนนทบุรี）

Bank描述該名男子穿著黑白格子襯衫、配戴眼鏡並背有背包，但因當時情況緊急，無法看清楚臉貌。Bank呼籲若有其他乘客目睹此事，能提供線索協助釐清。稍晚，Bank更新貼文表示，他已前往就醫並進行血液檢查，並依醫囑服用抗病毒藥物以防萬一。他也向捷運公司要求調閱車廂內監視器畫面，希望進一步確認事件真相，同時提醒其他乘客提高警覺。

Bank接受泰國新聞網站《News Non Online》訪問時表示，他已向拉塔納提警察局報案，正等待警方協助取得相關錄影資料。最後，Bank提醒大眾若遇到類似情況應當機立斷，及時與可疑人士對質，避免因猶豫錯失處理時機，造成更大不安與恐懼。

