捷運黃線相關都計變更通過 邱俊憲樂見地區發展再加速

市議員邱俊憲表示，高雄捷運黃線Y2、Y4都計變更案內政部審核通過，鳥松地區發展再加速。（記者吳文欽翻攝）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員邱俊憲十二日表示，大家長期關注的捷運黃線相關都市計畫變更案，位於鳥松區神農路的Y2站及高雄長庚醫院的Y4，已經正式通過內政部審核，這不只是各別車站建設的進度往前，更是鳥松、長庚醫院周邊未來發展的重要進程。

邱俊憲說，期待Y2站的通過，為鳥松地區帶來轉型發展的契機，引進商業活動，讓在地生活更加便捷。Y2站周圍目前多為家具公司、園藝產業所利用。為加速鳥松地區的蛻變，未來國道七號也將設有交流道，市府在神農路南側劃設了近一點九公頃的捷運開發區。

邱俊憲進一步說，未來，開發量體上看三萬坪，三百%容積率，未來將結合產業、活動、交通，提供宜居機能，包含居住和日常生活購物。未來，也可與鳳山文山地區商圈串聯，型塑鳥松新聚落，引導周邊發展與都市再生。

他同時指出，Y4站都市計畫變更案也同步通過，未來將透過捷運地下聯通道，讓民眾直接抵達長庚醫院B1層，創造最友善、最無障礙的搭乘空間。通車後，不僅就醫更方便，周邊區域也將因鄰近鳳山文山特區商圈，也期待能帶動沿線產業、住宅、商辦、醫療、樂齡生活圈的全面發展。

邱俊憲提到，從鳥松的新聚落，到長庚醫院的便捷就醫，捷運黃線的每一步都將高雄的發展帶向更美好的未來。他會持續為大家緊盯工程進度，爭取最完善的周邊配套，讓我們的生活品質持續向上提升。