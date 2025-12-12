捷運黃線 Y15 聯開案簽約 高雄打造科技總部群聚新引擎

高雄亞灣科技聚落再添重磅投資。高雄市長陳其邁12日代表市府與鴻海精密工業股份有限公司CEO楊秋瑾正式簽署捷運黃線 Y15 聯合開發案，鴻海將於亞灣2.0核心區打造旗艦科技總部，引入 AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車與數位健康等前瞻產業，為高雄智慧城市布局注入強大動能。

↑圖說：陳其邁代表高雄市政府，與鴻海精密工業股份有限公司 CEO 楊秋瑾正式簽署捷運黃線 Y15 聯合開發案契約。（圖片來源：高雄市捷運局提供）

陳其邁表示，鴻海多年來深耕高雄，從電動巴士生產基地落腳橋頭科學園區，到引入 5G AIoT 技術推動智慧城市建設，市府與鴻海共同建立的產業示範效應已成為高雄轉型的重要基石。此次鴻海選擇在亞灣成立旗艦總部，更將城市的科技研發能量推向新高度，結合 CityGPT、超算中心等應用，讓高雄持續在智慧治理領域創造指標性成果。

近年高雄大力推動產業轉型，楠梓、路竹、橋頭到仁武、岡山等園區陸續成形，吸引台積電、鴻海及多家科技大廠投資，累計招商突破9,700億元，創造逾6萬個工作機會。亞灣更匯聚 IBM、AWS、NVIDIA、微軟、高通等340家國內外企業，累計投資達366億元、產值851億元，形成全台規模最大的新興科技聚落。

↑圖說：鴻海選擇在亞灣設立旗艦總部，為高雄植入科技創新的核心動能。（圖片來源：高雄市捷運局提供）

捷運局局長吳嘉昌指出，Y15 聯開基地位於亞灣黃金軸線，占地1.1公頃，鴻海將投入159億元打造兩棟分別為45層及32層的A級商辦大樓，設置商場、餐飲與員工安家宅，共規劃5.2萬坪開發量體。未來建物將以空橋串聯旅運中心，預計創造3,000個就業機會，每年帶來200億元產值，成為亞灣科技總部群聚的重要支點。

今日典禮也舉行乳房X光攝影巡迴車捐贈儀式。鴻海得知市府需求後，由楊秋瑾代表企業捐贈一台巡迴檢查車，支援偏鄉婦女健康照護，展現企業回饋社會的公益精神。

高市府表示，將持續推動捷運聯開及 TOD 發展策略，隨著環狀輕軌、岡山路竹延伸線、捷運黃線及小港林園線「四線齊發」，高雄正朝向宜居、綠能、科技並進的國際城市邁進。聯開案迄今已替捷運籌措536億元經費，未來也將持續帶動沿線土地活化，強化產業聚集效應，打造高雄新世代城市樣貌。

