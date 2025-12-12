捷運黃線Y15站開發案 簽約

高雄市長陳其邁與鴻海輪值CEO楊秋瑾完成簽約儀式，共同開啟高雄智慧城市新篇章，並感謝鴻海集團持續看好並加碼投資高雄。（記者何弘斌攝）

▲高雄市長陳其邁與鴻海輪值CEO楊秋瑾完成簽約儀式，共同開啟高雄智慧城市新篇章，並感謝鴻海集團持續看好並加碼投資高雄。（記者何弘斌攝）

高雄市長陳其邁昨（十二）日出席「捷運黃線Y15站聯合開發案」簽約典禮，見證亞灣二‧○計畫迎來重大投資里程碑；典禮中安排潘冀聯合建築師事務所蘇重威建築師進行亮點簡報，隨後由陳其邁與鴻海輪值CEO楊秋瑾完成簽約儀式，共同開啟高雄智慧城市新篇章，他同時感謝鴻海捐贈「乳房X光攝影巡迴車」，善盡企業責任，以實際行動嘉惠女性市民。

這次鴻海投資Y15聯開案將導入AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車、數位健康等前瞻產業，攜手市府共同打造高雄智慧產業生態系，推動亞灣邁向科技創新示範區；預計投資一百五十九億元打造「鴻海旗艦總部」，規劃四十五層及三十二層雙塔複合式地標，集結商辦、生活與產業機能，預估創造三千個就業機會及二百億元年產值。

陳其邁首先感謝鴻海集團持續看好並加碼投資高雄，並表示近三年來鴻海在高雄的投資總額已累計達二百五十億元，項目涵蓋算力中心、軟體研發、電巴及電芯研發與試量產中心等；以鴻海在高科技產業及AI生態系建構上的領先地位，將能帶動更多供應鏈廠商進駐，加速亞灣二.○計畫的超前部署；而高雄充足的電力與豐沛的人才優勢，正是支撐AI算力中心與科技產業發展的堅實後盾。

陳其邁指出，鴻海近年與市府緊密合作，例如共同開發CityGPT應用服務，成功將高雄打造為智慧城市並輸出經驗至海外；未來，市府將持續結合電動巴士與智慧城市解決方案，不僅推動高雄產業轉型，更期望建立可行的商業模式，積極進行海外輸出，讓高雄成為全球智慧城市的典範。

捷運工程局說明，為落實大眾運輸導向發展，將持續推動聯合開發計畫，隨著「四線齊發」環狀輕軌、岡山路竹延伸線、捷運黃線、小港林園線陸續推動，不僅帶動沿線土地發展，也透過TOD策略促進產業聚集與生活品質提升，協助高雄營造成宜居、綠色的新都市樣貌；透過TOD與捷運聯開案的推動，高雄市不僅展現宜居且高效的都市典範，更為城市注入嶄新活力，實現低碳永續的城市願景。

當日典禮另一亮點為「乳房X光攝影巡迴車捐贈儀式」，鴻海CEO楊秋瑾總經理得知市府對乳房攝影巡迴車的需求後，主動由鴻海捐贈一台巡迴檢查車，以實際行動回饋在地社會，協助縮短城鄉差距，提供偏鄉女性更便利的行動健檢服務，展現企業深度關懷。