捷運點週歲抽iPhone 耶誕城倒數管樂壓軸

大眾運輸展現從交通、消費到節慶體驗，串聯城市生活的多元樣貌。「台北捷運Go」App捷運點上線滿1週年，北捷推出會員感謝回饋活動；配合「2025台北馬拉松」登場，捷運提前清晨5時營運協助疏運。而「2025新北歡樂耶誕城」進入倒數，話題熱度持續攀升。

「台北捷運Go」App捷運點自去(2024)年12月18日上線以來，累積大量會員，北捷公司特別啟動「週年慶」系列活動，即日起至明(2026)年3月16日止，只要加入「台北捷運生活讚」LINE官方帳號並綁定會員，即可享有多項好康，包含捷米貼圖免費下載、Metro Corner消費贈點、超值好禮兌換及感恩回饋抽大獎等。

活動期間完成綁定即可免費下載捷米貼圖，新加入App會員再加碼贈送單趟免費搭乘兌換券1張。從12月22日起至明年1月25日止，於中山、台北車站、忠孝復興及南京復興等Metro Corner指定店家消費，單筆滿200元即可獲得捷運點10點，滿額再加碼，總計30萬點送完為止。消費滿300元還可獲得抽獎券，有機會抽中iPhone 17、Dyson吹風機及AirPods Pro等人氣3C好禮。

捷運點除可累積折抵消費，還能兌換捷米帆布袋、人氣伴手禮或公益捐點，北捷公司也透過「累點地圖」、「銷點地圖」功能，讓會員快速掌握合作店家資訊，打造更完整的捷運生活生態圈。

另外，「2025台北馬拉松」將於12月21日清晨開跑，當日台北捷運全系統多數路線提前於清晨5時起陸續營運，板南線、文湖線及其他路線班距將視時段加密，協助跑者與民眾順利往返會場，擔負大眾運輸在城市活動中的關鍵支撐角色。

「新北歡樂耶誕城」今(2025)年以「馬戲嘉年華」為主題，自開城以來吸引大量人潮到訪，不僅成為國內熱門打卡景點，更獲多家國際媒體與旅遊平台推薦，成功提升城市國際能見度。隨著聖誕佳節將至，夜間燈飾、美食市集與3D光雕展演持續吸引親子、情侶及遊客造訪，成為年末不可錯過的節慶盛事。

新北市政府預告，耶誕節當日將舉辦「管樂嘉年華 耶誕響叮噹」慈善公演，透過音樂傳遞祝福與溫暖，為歲末節慶畫下溫馨句點。透過捷運串起活動、消費與城市節慶，讓民眾輕鬆暢遊雙北，感受最年終最幸福的時刻。

