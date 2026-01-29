捷運、公園、機能一次到位 永和漢皇盛世、新時代、樺福水悅指名度夯

CNEWS195260129a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

永和區近年在捷運雙線與成熟生活機能支撐下，形成多個具代表性的指標社區。永慶房屋分享永慶房仲網永和區熱門點閱社區，其中「漢皇盛世」、「新時代」與「樺福水悅」，坐落永和核心地段，兼具捷運、商圈與成熟生活機能，滿足想要屋齡新、小宅電梯社區或河岸住宅等不同客群，成為自住與置產民眾高度關注的焦點社區。

永慶房屋四號公園直營店長蔡宗憲表示，「漢皇盛世」位於永和永安市場生活圈，屋齡新、交屋僅數個月，社區基地超過千坪，步行約5分鐘即可抵達永安市場捷運站，走路就能到樂華夜市與四號公園，周邊生活機能完整，交通與採買條件相當優勢。整體定位結合公園、捷運與商圈，對自住與換屋族群都具剛性需求與能見度。

在產品特色與價格表現方面，蔡宗憲指出，「漢皇盛世」主力為21至23坪的2+1房格局，符合市場主流受首購及小家庭喜愛；另有少量30坪、37坪及約42坪的大坪數產品，族群涵蓋較廣。社區規劃一層約21戶，配有4部電梯，公設豐富，包括健身房、KTV、親子遊戲室、宴會空間與空中花園等，生活機能與社區機能完整。近期成交平均單價約落在每坪約80萬元；相較附近新建案「漢皇方圓」約每坪113至130萬元，「漢皇盛世」價格帶更親民，具低總價優勢，吸引想兼顧地段與總價的自住與置產族群。

同樣位於永和區核心地段的「新時代」社區，永慶房屋永和樂華直營店長楊定融表示，該社區屋齡15年，坐落頂溪生活圈，生活機能成熟，步行約5分鐘即可抵達頂溪捷運站，無論通勤進出台北市，或串聯新北市各區都相當便利；加上公車路線密集，交通條件具備市中心優勢。學區方面，新時代社區涵蓋頂溪國小與永平國中，吸引不少家長布局學區需求。

在建案條件上，楊定融說明，「新時代」社區以小坪數產品為主，規劃一至三房，其中一房與兩房為主力，坪數多落在約18至22坪，三房則約35至36坪，規劃多元。「新時代」設有4部電梯；管理方面採24小時飯店式物業管理，並規劃健身房、交誼廳、頂樓空中花園等公設，兼顧自住舒適度。價格方面，「新時代」平均每坪約80萬元上下，三房多介於75至80萬元之間，相較周邊預售案動輒破百萬元，價格帶相對親民。對於想兼顧地段、交通與總價控制的自住或置產族群，「新時代」具備相當吸引力。

永慶房屋永和頂溪直營店長劉昱齊表示，永和區「樺福水悅」對面綠寶石河濱公園，具備難得的大尺度景觀與休憩條件，步行約8分鐘可達捷運站，並鄰近環河快速道路，可銜接板橋、中正區與台北市核心區域，交通動線相當順暢。生活機能方面，周邊商圈、採買與日常需求齊備，加上永和本身人口密集、機能完整，使該區兼具便利與宜居特性。

「樺福水悅」屋齡約16年，產品涵蓋小坪數與兩房格局，滿足首購族、小家庭與部分換屋族需求，目前社區平均單價約落在每坪65至70萬元之間，具價格優勢。相較永和近期多個預售案單價已站上百萬元，此社區在交通、公園條件相近的前提下，總價與單價相對突出。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

