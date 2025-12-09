捷運「攝」狼！提袋挖洞藏迷你攝影機拍正妹裙底

記者陳潔慧、李昇峰／台北報導

台北捷運又出現偷拍色狼！把手提包挖一個洞，放置隱藏攝影機，趁著捷運擁擠時偷拍女子裙底風光，偷拍器材被查扣，被害女子出面受訪，表示很擔心私密影片已經被上傳網路。

黑衣男子（馬賽克處）趁著捷運擁擠時，用隱藏攝影機偷拍女子裙底。

捷運閘門旁亂成一團，不只有保全、站務人員，還有警察全都圍著中間一名黑色外套男子，他的手提袋被拿起來檢查，因為裡面被指控藏著偷拍工具。

被害女子：「覺得有人就是一直往我靠近，但是因為以為是捷運車廂裡面人很多，很熱心的民眾就是他出聲制止說，那個人在偷拍，然後他也有拍到就是他確實手提袋上有個反光的鏡頭。」

手提袋最底部、拉鍊下面，一個銀色圈圈這就是鏡頭，男子在包包上挖一個洞，放置偷拍器。

事情發生在熱鬧的西門町捷運站，8日晚上6點多下班尖峰時段，男子趁著車廂擁擠尋找下手目標。

熱心民眾制止，拍下犯案當下的攝影機鏡頭反光狀態。

熱心民眾：「我也擔心他就趁亂刪照片，還是銷毀證據什麼的，所以我就抓住他的手提袋，不讓他把包包抽走。」

被害女子：「在現場看到他的就是偷拍的影片，就是那些證據，那除了我以外，他也偷拍了很多其他穿著短裙的女性的裙底的影片，因為現在科技很發達，萬一是他已經即時上傳到雲端，那他回家以後，是不是又可以得到這些影片？」

嫌犯偷拍器材被查扣，就是這台迷你隱藏攝影機，仔細看右下角還有WIFI LOGO，被害女子擔心，即使嫌犯當場刪掉手機裡的影片，但備份其實早悄悄上傳網路，讓女子還是難以擺脫偷拍惡夢。

