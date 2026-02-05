生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

台北大安區爆出漢他病毒死亡個案，更有人抱怨老鼠到處囂張出沒，不只人行道，從捷運車廂，甚至連松機超商食物冰櫃都發現蹤影！綠營議員諷刺市長蔣萬安變成料理鼠王，整座城市變成老鼠的迪士尼，呼籲盡快恢復滅鼠週。蔣萬安回應，今天（5）已召集全市12個行政區，進行全面地毯式的清消。

Ubike騎士拍下，一隻大米奇在忠孝復興sogo對面的人行道花圃，活蹦亂跳，就算有行人旁邊走，也完全不怕。還有米奇，直接從捷運月台闖進車廂，甚至有隻黑嚕嚕的老鼠，直接趴在松山機場超商食物冷藏櫃上，讓人看了頭皮發麻、隱隱作嘔。

廣告 廣告

捷運、超商冷藏櫃驚見米奇 綠營轟台北市成「老鼠迪士尼」

週四北市府展開跨局處全市大清消。（圖／民視新聞）

民視記者陳堯棋：「台北市大安區爆發漢他病毒，而同樣位於大安區的，敦化南路一段161巷5弄，被民眾爆出這裡堆積不少垃圾，引發老鼠聚集，走出巷弄就是著名的東區商圈，是餐飲業的一級戰區，而巷弄內火鍋店、咖啡廳林立，吸引不少人潮，再往前100公尺，就是充斥燒肉 熱炒店的市民大道，如果沒有做好，相關的清潔工作，可能就會引發衛生疑慮。」東區逛街民眾：「還是會(害怕老鼠)，就是進到一個店家，還是會看一下它的環境。」大安區餐飲業者：「去採訪一個地方，這個地方很髒，後面那條，很恐怖。」民眾心驚驚，周邊業者似乎見怪不怪，像是大安區餐廳眾多，容易孳生"不速之客"，偏偏現在又爆出漢他病毒死亡個案，引起民眾擔心。議員痛批北市府處理鼠患不利，讓整座城市變成老鼠的迪士尼。

捷運、超商冷藏櫃驚見米奇 綠營轟台北市成「老鼠迪士尼」

北市敦化南路一段巷弄鼠患叢生。（圖／民視新聞）

台北市議員(民)顏若芳：「感覺台北市是不是要變成迪士尼，因為好多米奇跟米妮，鼠王就是蔣萬安嘛，即將要改建的，很多的舊有公有市場，當它拆掉的時候，老鼠會不會就往旁邊的住家去竄，是不是也會往餐廳去竄，造成環境上 造成這個(漢他)病毒的傳染，這個是不是要恢復定期滅鼠？」台北市長蔣萬安：「今天早上我們也召集全市12個行政區，來進行大清掃週的動作，也就是我們做，全面地毯式的清消，以及環境的整潔。」是否恢復滅鼠週，蔣萬安並未正面回應，市府從周四大動作展開跨局處的全市大清消，能否在春節來臨前滅鼠成功，成果有待檢驗！

原文出處：捷運、超商冷藏櫃驚見米奇 綠營轟台北市成「老鼠迪士尼」

更多民視新聞報導

北市7旬男染漢他病毒不治 疾管署籲大掃除「防鼠三不」降罹病風險

25年來首例死亡「漢他病毒奪命」初期症狀像感冒

有老鼠！台北市大安區漢他病毒一死 民眾驚街頭肥鼠竄

