捷運Y2A站動工往動物園僅剩單線通行 市府籲避開車潮

生活中心／綜合報導

台北捷運環狀線南環段持續推進，臺北市政府捷運工程局宣布，Y2A車站工程自11月8日起正式進入施工階段，施工範圍涵蓋木柵路三段（木柵國小至萬壽橋）及木新路一段（開元街口至木柵路三段口），預計工期為期17個月，至116年3月31日止。

由於工程範圍緊鄰主要幹道，施工期間將對交通造成一定影響。北市捷運局指出，木新路一段將進行車道縮減，原雙向各兩車道調整為北向單線（往動物園方向）與南向雙線（往新店方向）通行，工區將以圍籬區隔車道、人行道與施工區域。



捷運局提醒，用路人行經該區時應減速慢行，並依現場指揮人員及導引標誌通行，建議民眾可提前改道或改搭大眾運輸，以避開尖峰時段壅塞。

北市捷運局也提供替代路線建議：

1、區域性車流：可改行木新路、新光路、興隆路及萬芳路分流。

2、跨區域車流（中和、板橋往返文山）：可利用台64線轉羅斯福路、景隆街再接興隆路，或經中正路、中興路二段接寶橋路、木新路、新光路，亦可直接改走國道3號。

3、跨區域車流（新店往返文山）：建議走國道3號，或經寶橋路接木新路（道南橋）轉新光路通行。

此外，捷運局也提醒，未來木柵路一、二、三段將陸續展開施工，呼籲駕駛提前規劃行程、避開施工路段，以免造成交通壅塞。

環狀線南環段是環狀線的重要銜接工程，完工後將串聯新北與台北南區的交通網絡，提升文山、新店與中永和地區居民的通勤便利性。捷運局強調，相關單位已規劃完善的交維措施，並將依工程進度逐步調整交管配置，以兼顧施工安全與民眾通行需求。

市府也呼籲民眾如有任何疑問或建議事項，可透過以下電話反映或查詢最新施工資訊：

臺北市政府捷運工程局第二區工程處： (02) 2577-5900

土木第十一工務所： (02) 2577-5900 分機580、582

施工廠商大陸工程股份有限公司： (02) 8914-7837 分機101、102

捷運局表示，施工期間造成的不便，敬請民眾體諒與配合，共同為城市交通建設邁出重要一步。

原文出處：捷運Y2A站動工木新路改道！往動物園僅剩單線通行 北市府籲避開車潮

