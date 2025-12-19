捷隨機傷人事件 蔣萬安：已有9人送醫 全力緝兇

台北車站和北捷中山站今天(19日)傍晚陸續發生投擲煙霧彈及傷人事件，造成多名民眾送醫。台北市長蔣萬安晚間表示，他已指示台北市警察局、消防局儘速釐清案情、逮捕嫌犯、絕不寬貸。蔣萬安並說，目前已有9位民眾受傷送醫，根據警方掌握的消息，嫌犯為1998年次的男性，極有可能犯案後畏罪墜樓。

台北車站19日傍晚遭丟擲煙霧彈案，造成有民眾受傷送醫，隨後台北捷運中山站附近又發生持刀砍人案，有民眾遭到攻擊受傷，震驚社會。

台北市長蔣萬安晚間赴捷運台北車站瞭解現場情況，他在受訪時表示，目前已有1位民眾重傷、1位嗆傷，後來嫌犯持續往北走犯案，又造成3位民眾重傷、4位受傷，都在搶救中。

蔣萬安表示，根據目前警方掌握的訊息，嫌犯為本國籍、1998年次的男子，正在通緝中，他已指示台北市警察局、消防局等單位第一時間到場應變，儘速逮捕嫌犯，絕不寬貸。

蔣萬安指出，警察局調閱監視畫面後發現，嫌犯稍早在中山站南西誠品附近，極有可能畏罪跳樓。

蔣萬安說，目前捷運已經恢復停靠站，但市府會加強相關警戒、巡邏，籲請民眾放心。(編輯：楊翎)

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。