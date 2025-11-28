掀上衣「把自己賣掉」女網黃到案 荒謬動機全說了

在好市多貨架拍不雅照的網黃到案。（圖／東森新聞）





一名擁有30萬粉絲，在X、Dcard與FansOne擁有高人氣的情色網紅，24日在好市多裸露胸部，並上傳照片寫下「把自己賣掉」，一度引發網友熱議。警方獲報後介入偵辦，發現地點就在高雄，並且掌握涉案人，已經將人查緝到案，後續依「公然猥褻罪」移送地檢署偵辦。

美式賣場連續一週舉辦黑色購物週，卻有一對網黃男女，跑到寵物食品區貨架，掀起上衣裸露拍照，還發文表示，「逛了2圈發現錢不夠，乾脆把自己賣掉」。

警方獲報後介入偵辦，發現案發地點就在高雄，26日擴大調閱畫面，掌握涉案人江女與陳男身分，隔天將2人查緝到案，2人皆為北部人當天到高雄玩，一時興起才會拍不雅照。

廣告 廣告

網黃上傳不雅照。（圖／翻攝自推特）

警方調查，2人沒有相關前科，後續依「公然猥褻罪」移送地檢署偵辦。

更多東森新聞報導

史上最大規模！三環幫藏232輛權利車 震撼空拍畫面曝

婦墜金山磺港漁港亡！ 身分曝光竟是關渡王遺孀「漢嫂」

台中土地公廟驚傳爆炸聲 遭火吞噬全燒毀

