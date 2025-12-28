掀民進黨完全執政往事 藍青年轟賴：最沒資格談憲政

明年度中央政府總預算案在立院卡關，至今仍未被程序委員會排入院會議程，朝野對立氣氛嚴峻。賴清德總統25日痛批立法院若無法如期審查，用政治理由來阻擋，「還有什麼資格談憲政？」國民黨青年部前主任陳冠安認為，民進黨完全執政時也發生過總預算審議超過期限，並狠酸破壞權力制衡民主憲政核心原則的賴，才是最沒資格談憲政的人。

賴清德25日指出，《憲法》明文規定，立法院對明年度預算要在今年12月31日前審竣完畢，但至今連到委員會審查都沒有，還卡在程序委員會；賴強調，若立院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，「不要再跟人家談什麼憲政，連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算，都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格再談憲政？」

廣告 廣告

對此，陳冠安昨（27）日在臉書表示，中華民國憲法裡，根本沒有要求立法院要在某月某日審查完總預算的規定；陳說憲法賦予立法權，議決法律案、預算案的權力。什麼是議決？就是討論後來決定要不要通過，法律案就時常有不通過的情況，預算案為何一定要審竣通過，才叫符合憲政秩序？

另外，陳冠安表示，連預算法裡都有設想到沒有預算案沒有通過後的處理方式，規定支出可以沿用已獲授權之原訂計畫或上年度執行數來動支，法定義務收支則仍可履行，憲法沒有規定時程，甚至授權立法院有議決預算的權力，預算法裡也有總預算未通過的處理方式。

陳冠安諷刺表示，在過去10年裡，有8年總預算通過是在12月31日之後，顯見連民進黨完全執政時都發生過總預算審議超過期限，如今賴的講法不只不合憲法、不符實務運作，更根本就是流氓態度，「你不給我錢，我就要翻桌」。

陳冠安表示，連憲法規定都搞不清楚隨便亂講的總統，還破壞權力制衡的民主憲政核心原則，獨創行政大於立法的不副署權，整天說別人毀憲亂政？「賴清德，才是中華民國最沒資格談憲政的那個人」。

【看原文連結】