即時中心／黃于庭報導

台北市區19日晚間驚傳隨機攻擊，凶嫌張文四處丟擲煙霧彈，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸喪命，他則於作案後墜樓不治。事件曝光後，死刑存廢議題再度掀起討論，台灣廢死聯盟昨（23）日發文稱「殺錯，無法回頭」，隨即遭大批網友灌爆，紛紛留言痛斥偽善。一向反對廢死的民進黨立委王世堅今（24）日火力全開，要求廢死聯盟「閉嘴啦！」

王世堅痛斥，「我覺得廢死聯盟可以了，不要再鬧了」，社會對惡劣的殺人案件，可說是全民激憤、義憤填膺，廢死聯盟講任何話都是對國家應執行的司法正義減損與污辱，他們集體偽善害了國家、國民、受害家屬，正義被破壞無法伸張，都已經歷歷在目，「希望廢死聯盟將心比心，要是這些事情發生在自己身上，你們會怎麼想？」

廣告 廣告

快新聞／廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」遭灌爆 王世堅嗆閉嘴：誰給被害人機會？

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

接著，王世堅表示，提到廢死聯盟就一肚子火，不但假仁假義、欺世盜名且集體虛偽，「憑什麼在國家重大司法案件後，全民都在悲傷，講一些似是而非、莫名其妙的事情」，他們完全沒有資格做任何評論，每個國家有不同的法治基礎、規定。

王世堅指出，要是廢死聯盟崇尚北歐廢死的制度，那就移民過去，法律就是為人民服務，為什麼當無辜人民受害時，沒辦法從法律得到公道？甚至被害人或其家屬，在法庭上沒有任何尊嚴，這非常荒唐，就是廢死聯盟搞出來的，「我希望廢死團體閉嘴啦！住口！」

快新聞／廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」遭灌爆 王世堅嗆閉嘴：誰給被害人機會？

民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）

接著，王世堅進一步說，張文殺害這麼多人，法律應該要公平公正執行，否則法治會崩解，要是多數人民沒有得到公道，那大家各自討回來，請政府把武器權還回來，像美國西部槍戰時代人手1槍，順便配戴2把刀，「張文都帶了13把刀，一般民眾帶個2把刀吧，可以這樣嗎？」

王世堅越講越生氣，若動不動就要給加害人機會、讓他懺悔，他可以重新改過留在這個社會，「都給他這個機會，那誰給被害人機會？」。他強調，殺人償命是千古不變的定律，司法不要把簡單的是複雜化，「他們懺悔可以，請他們接受死刑以後，到地底下到陰曹地府去懺悔」。

原文出處：快新聞／掀眾怒！廢死聯盟稱「殺錯無法回頭」 王世堅傻眼嗆爆：閉嘴啦

更多民視新聞報導

快閃雙城論壇！傳被上海要求發表「友中」言論 蔣萬安曝1基調

日議員喊「想看大貓熊去台灣就好」國台辦氣炸 網笑：太會打臉

耶誕節天氣預報出爐！明日氣溫直直落「又濕又冷」 各地溫度曝光

