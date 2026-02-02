掀綠營、側翼只會「逢中必反」 藍青年諷抹紅文化交流自曝其短

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱1月30日批評，北市府把2026台北燈節的主角，留給中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，根本是忽視北市擁有豐富的文化資源，更批「缺乏文化自信，只能走廉價的捷徑」。對此，國民黨前發言人鄧凱勛認為，綠營雙標抹紅文化交流，只是自曝其短，並直指國防部高價採購大陸製行車記錄器等舉動涉及國防機密與資安的重大缺失，民進黨政府輕描淡寫，卻對燈節活動無限上綱。

鄧凱勛昨（2）日在臉書指出，2026台北燈節首創「雙IP、雙展區」模式，將由變形金剛與國際知名品牌「泡泡瑪特」強強聯手，是讓台北接軌國際、展現城市活力的創舉；未料，青鳥們再次祭出「逢中必反」的膝跳反應，無視這是國際授權、台灣團隊執行的盛事，硬要扣上「文化統戰」的大帽子。

廣告 廣告

鄧凱勛進一步舉例，吳欣岱見獵心喜，質疑泡泡瑪特是中國文化侵略時，卻立刻被網友抓包，她自己過去就曾開心地與LABUBU公仔合照，甚至還被指出是「盜版貨」，一邊高喊抗中保台、抵制文化統戰，一邊卻身體力行擁抱這些商品，吳欣岱的發言不僅狠狠打臉自己，更凸顯綠營側翼為了政治攻防，不惜昨是今非的荒謬嘴臉。

此外，鄧凱勛說真正的國安破口在民進黨，別拿文化交流當遮羞布，並認為民進黨對一個燈節活動大動干戈，卻對真正的國安危機視而不見，包括國防部高價採購大陸製行車記錄器、賴清德總統參訪無人機中心驚見「MADE IN CHINA」馬達、陳其邁的高雄無人機展演全用陸製品卻說資安沒問題，甚至養共諜的正是總統府跟外交部，這些涉及國防機密與資安的重大缺失，民進黨政府輕描淡寫說「不必大驚小怪」，卻對一個讓市民同樂、促進觀光的燈節活動無限上綱。

鄧凱勛強調，台北燈節是展現城市魅力的時刻，市府團隊努力吸引全球觀光客，同時也在年貨大街等活動中大力支持本土品牌，「請民進黨與側翼停止無聊的政治操作與意識形態掛帥，不要再用廉價的抹紅手段來掩飾自己施政的無能與雙標」。

【看原文連結】