掀背車停紅燈被大貨車撞爛車尾 駕駛、乘客3人送醫

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕60歲陳姓男子昨(8)日下午駕駛大貨車行經台1線約137.5處苗栗縣通霄鎮路段時，直接追撞前方停等紅燈、由55歲鄭姓女子駕駛的掀背車，猛烈衝擊力導致陳女駕駛車輛車尾毀損嚴重，幾乎被撞爛，陳女以及車上2名乘客皆受傷送醫，詳細肇事原因警方仍釐清中。

轄區通霄警方指出，初步調查，事發當時陳男行經車禍地點，因未注意到前方陳女駕駛車輛停等紅綠燈，因此直接撞上，導致陳女與陳女車上58、32歲2名何姓男乘客都因強大撞擊力道出現頭、頸部痠痛狀況，趕緊送醫治療。

廣告 廣告

警方針對駕駛酒測，發現雙方皆未酒駕，研判主要因素可能為陳男一時恍神追尾肇事。警方也呼籲，民眾行經路口請注意前方路況，若遇到交通號誌轉換時請勿搶快，以免釀成事故。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿公載孫上學車禍 機車騎士一度無回應

獨家》殯儀館佛祖車「無人自動滑行」輾壓婦人 目擊者背脊發涼

詐團黑吃黑！車手慘遭私刑送柬埔寨前被捕 復仇咬出大魔頭滅團

詭異一幕！保時捷佛祖車「無人自走」 殯儀館內滑行撞3人6機車

