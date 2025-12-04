掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好

曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。

滑手機示意圖。（圖/pexels）

不少使用者紛紛為掀蓋式皮套手機殼背書，有網友表示，裝這種手機殼的使用者，目前還沒看到摔爛的案例，螢幕保護效果相當好。另有網友「掀蓋式皮套」手機殼，大讚不但可以把手機立起來，還附有卡夾與照片夾，能放入證件、小卡，相當方便。

廣告 廣告

貼文引起超過266萬次瀏覽、超過9萬人按讚，不少年輕人直呼真的很好用，紛紛秀出使用照，也有人表示以前很喜歡HTC的保護殼設計。部分網友認為近幾年復古風格興起，但也有人指出只有學生使用才有趣味感，若是社會人士使用的話，確實會顯得老氣。

過去使用掀蓋式手機殼的學生，經常遭到同儕嘲諷是老人用品。有網友回憶，以前只要拿這種手機殼都會被酸，但都會反駁這種殼才方便。更有網友將其比喻為隨身小皮包，認為好處眾多，收納功能讓日常使用更加便利。

延伸閱讀

川普罵索馬利亞人「垃圾」別待在美 當地民眾譴責卻也有人認同

TWICE大巨蛋門票秒殺 官方宣布加場明11點開賣

12月生肖運勢出爐！屬虎財運狂飆 屬豬當心全月遭殃