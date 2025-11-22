掀裙偷拍 男涉性騷擾、妨害性隱私、不實性影像及妨害秘密案

新莊分局二十二日表示，該案被害人二十一日十三時許於捷運A3新北產業園區站手扶梯上，疑似遭二十四歲李姓男子掀裙並偷拍。被害人立即察覺並予以制止，李嫌隨即離開現場。不久後，李嫌自行返回，聲稱並無不法行為，雙方在站務人員陪同下等待捷運警察到場，後續由新莊分局頭前派出所接手處理。

交通警察大隊獲報後，立即派遣安環捷運分隊線上警力到場處理，員警到場後當場逮捕李姓犯嫌（九十年次），並立即檢視其手機。惟經初步清查，並未發現被害人或其他乘客之私密影像，全案依涉嫌刑法妨害秘密及性騷擾防治法等罪名，移交新莊分局接續偵處。

廣告 廣告

警方說明，被害人已提出性騷擾申訴及刑事告訴，內容包括性騷擾防治法、刑法妨害性隱私、不實性影像、妨害秘密等罪名。頭前所員警已協助製作被害人筆錄、開立報案證明，並依職權完成婦幼性騷擾通報及性影像通報，同時查扣李嫌使用之手機，並製作犯嫌筆錄；全案將依上開罪名函送新北地方檢察署偵辦。

至於性騷擾申訴部分，警方將完成相關調查報告後，移交新北市政府進行後續審議。

交通大隊補充說明：一、交通大隊獲報後，立即派遣安環捷運分隊線上警力到場處理，到場後控制李姓犯嫌（九十年次），並立即檢視犯嫌手機，惟初步清查，未發現被害人或其他乘客私密影像，全案依涉嫌刑法妨害秘密及性騷擾防治法移交新莊分局接續偵處。二、交通大隊各捷運分隊將持續強化站體與車廂巡邏，並不定期對站內設備實施反偷拍偵測，以積極預防類似案件發生，確保民眾乘車安全。

另，頭前所副所長翁正義說明，該所接獲安環捷運分隊轉報，指稱本轄捷運站內發生民眾糾紛情事，本所員警隨即趕赴現場查處。經了解，係被害人於搭乘手扶梯時，疑似遭後方男子以不當方式騷擾，遂向警方報案請求協助。

初步由捷運警察先行協助調閱站內監視器影像，並掌握相關可疑對象後，將案件轉交該所接續處置。被害人已提出性騷擾申訴與告訴，並另指控涉嫌刑法妨害性隱私、不實性影像及妨害秘密等罪名。警方均依法受理，後續將進一步調查釐清事實全貌。

警方呼籲，民眾若於捷運系統內遭遇偷拍、尾隨或其他侵害行為，可立即向站務人員求助，或撥打一一０報案。警方將在第一時間趕赴現場處置，同時提醒民眾避免單獨與嫌疑人發生衝突，以維護自身安全。