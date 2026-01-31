掀起全台加發振興金的領頭羊太保市 3000元現金今各里發放

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】基於市公所財政充裕又未負債，全台第一個表示要普發振興金並帶動全台多個縣市和鄉鎮市公所跟進的太保市，雖然預算一度被太保市代表會部分代表杯葛卡關而延宕，但在市長鄭淑分努力不懈下，終於通過預算今天開始發放，許多領到3000元振興金的民眾都說「真的很感謝鄭市長和公所團隊的用心與努力」，讓大家在過年前增加一筆收入。太保市振興金共有39317位市民符合資領取格，每位可領取新臺幣3000元。太保市公所於114年12月1日開始線上申請匯款，並於114年12月31日完成匯款作業。公所團隊於今（31）日正式啟動「太保市振興金」現金發放作業，將連續兩個週末深入各里辦理發放，期盼透過實質協助，照顧市民生活、促進地方經濟活絡。

廣告 廣告

鄭淑分市長表示，振興金政策是在審慎評估市政財政狀況後所推動的重要措施，公所團隊秉持「兼顧建設、照顧市民、穩健理財」的原則，在維持財政紀律與永續發展的前提下，將資源回饋給市民，讓市民朋友能實際感受到市政努力的成果，也展現太保市團結向前的力量。

太保市公所於114年12月1日同步推動「線上申請匯款」措施，登記截止人數共有14295人，占全市人口約四成，反應相當熱烈；公所已於114年12月31日完成線上匯款作業。鄭市長指出，公所推動線上匯款為嘉義縣各鄉鎮中率先推動的創舉，不僅有效分流現場人潮、提升行政效率，也象徵太保市朝向數位治理與智慧城市邁進，落實「科技太保．智慧起跑」的市政願景。

鄭市長說明，未能於各里表定發放時程領取振興金的市民，可於115年2月9日（星期一）至2月11日（星期三），每日上午9時至下午4時，至太保市公所辦理領取，請市民多加留意相關時程與規定。

鄭淑分市長也特別感謝各里里長、志工及公所同仁的辛勞付出，從發放前的分流規劃、清點作業到現場秩序維護，皆展現高度的專業與合作精神；同時也感謝市民朋友的體諒與耐心配合，讓整體發放流程順利圓滿。

公所團隊將持續以市民需求為核心，推動各項便民政策與公共服務。如有相關疑問，歡迎洽詢太保市公所（05）371-1106，分機151、152、153、154、155、156、157、171。

圖說： 太保市振興金共有39317位市民符合資領取格，每位可領取新臺幣3000元。太保市公所於114年12月1日開始線上申請匯款，並於114年12月31日完成匯款作業。公所團隊於今（31）日正式啟動「太保市振興金」在各里辦理現金發放作業。（記者吳瑞興攝）