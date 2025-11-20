掀起全台無菜單鐵板燒熱潮 【明水然•樂】進駐台中星享道酒店

【民眾網諸葛志一台中報導】掀起無菜單鐵板燒熱潮，四年多來在全台與日本東京、香港、新加坡等地，均一位難求的鐵板燒名店「明水然•樂」，繼街邊店與百貨店之後，21日將首度進駐台中星享道酒店。「明水然•樂」接下來的展店規劃，預計在今年聖誕節前開出包括台灣、新加坡與香港尖沙咀共計五間直營店。

「網路溫度計」調查連續三年榮獲十大高CP值冠軍名店，「明水然•樂」以「無菜單鐵板燒」為號召，主打集團「肉品+海鮮」的本質與特色，搭配日本進口食器與和風擺盤，1600元的個人套餐，除了主要食材A5和牛與生猛龍蝦，所有菜色均交由鐵板師傅調理與安排，不僅考驗鐵板料理人的功力，也讓客人入口的每一道職人手藝，都充滿未知的驚喜。

《圖說》鐵板燒名店「明水然•樂」進駐台中星享道酒店。

「明水然•樂」表示，依現有各地門店一個月前開放訂位即秒殺的程度，加上國內外觀光人口的激增，看好逢甲商圈的人潮與消費能力，因此選擇進駐台中星享道酒店。這也是「明水然•樂」首度進駐星級飯店。

與坊間同類型鐵板燒最大的不同，「明水然•樂」台中星級店研發推出龍蝦從三吃進化成四吃，從龍蝦臂蒸蛋、龍蝦肉佐柚香醬、蝦螯搭配蝦膏蛋捲漢堡到龍蝦頭味增湯，將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用；另外除了不吃牛肉的客人可以改為提供桂丁雞之外，從前菜到甜點的套餐料理，按食材的特色與季節性，全數交由鐵板師傅透過鐵板前的手藝來負責搭配，挑戰開發鐵板料理的更多可能。

《圖說》「明水然樂」台中星級店開幕慶贈禮，莓果特調氣泡飲。

套餐內含季節現流鮮魚、野生活龍蝦、日本A5和牛，其他食材會依照當天的漁獲及海鮮搭配。如有喜歡的食材，可以提前三天預訂。21日至11月30日的開幕慶期間，消費者來「明水然•樂」台中星級店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」乙杯 ，保留食材的經典特色，透過鐵板師傅的巧手烹調，呈現14道料理的個人套餐，更是「鮮」意十足的雋永好滋味。