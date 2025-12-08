掀起台灣頭皮保養革命 頭皮管理品牌桃園新展店
（中都新聞）【記者謝佩吟／台中報導】露琺意醫美集團旗下頭皮管理品牌 BeautyAgent 桃園大業寶山店2025年12月6日正式開幕，以外泌體為核心的「科學頭皮管理」再度成為市場矚目焦點。自試營運以來，大量民眾針對頭皮乾癢、油水失衡、頭皮敏弱、毛髮狀態不佳等問題前來諮詢，顯示台灣對專業頭皮管理的需求已大幅提升。
露琺意醫美集團創辦人阮丞輝（Dr. Aaron）表示，多年以來，美髮產業多聚焦在造型與外觀，但忽略了「頭皮才是真正決定毛髮狀態的根本」。他分享 BeautyAgent 的成立初衷「頭皮其實就是臉部皮膚的延伸。既然臉需要管理，頭皮更值得被重視。」
因此BeautyAgent以皮膚管理思維打造頭皮服務，將露琺意多年在「問題肌膚改善」中的科學邏輯、資料庫與流程經驗完整導入外泌體頭皮活化、頭皮環境調理、屏障養護、舒緩鎮定、毛髮環境強化管理。不是單純洗護或按摩，而是以科學檢測、系統流程、外泌體及植物泥來讓頭皮回到健康平衡狀態。
BeautyAgent近年快速於台灣北、中、南拓店，已成為新一代頭皮管理的代表品牌。消費者從「做頭髮」轉為「做頭皮」的意識逐漸抬頭，也讓 BeautyAgent 的科學頭皮管理模式成為美業轉型的重要方向。
今年9月30日日本知名藝人與企業家ROLAND（羅蘭）特別前來台中七期參加露琺意醫美集團全球營運總部開幕，並親自體驗 BeautyAgent 的外泌體頭皮課程。
ROLAND表示，他在日本尚未見過如此完整、細緻且具系統的頭皮管理模式，並對使用感受深刻印象。他認為這種模式將提升亞洲對頭皮保養的認知高度。因此他與露琺意共同宣布BeautyAgent將於2026年正式進軍日本市場，象徵台灣美業技術將走出亞洲，成為跨國合作的重要里程碑。
