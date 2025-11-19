掀起日系家電旋風 日本媽媽瘋搶款0.2 秒瞬熱烤箱登台

▲日本家電品牌「千石阿拉丁」旗艦烤箱，以0.2 秒瞬熱為亮點。

【記者 廖美雅／綜合 報導】根據最新產業報告，日本家庭用烹飪電器市場在2023年達約 138 億美元（約新台幣近4500億）規模，預估至2030年將成長至約 234 億美元，年複合成長率達約 7.9%。其中，烤箱等特殊烹飪電器為成長最快的類別。另一份報告指出，日本整體家用電器市場在2024年約為 323.4 億美元，預計2025年將達約 338.1 億美元，2032年更有望突破494億美元。

由台灣代理商引進日本家電品牌千石阿拉丁烤箱，被日網稱為「廚房變形金剛」，以「0.2 秒瞬熱」為賣點，在日本熱銷突破25億日圓，短時間內即登上嘖嘖募資年度第一熱銷烤箱。在高度重視品質與設計的日本市場，「多功能、即熱、智慧化」成為主流趨勢，千石阿拉丁切中這樣的需求。特別的是，這台烤箱還可煮飯，附贈特製炊飯鍋，模擬日式土鍋效果，30分鐘煮出粒粒分明的白飯。外觀設計也走質感路線，以復古旋鈕、霧面白與森林綠配色，打造日系生活氛圍。

烤箱採用獨家「遠紅外石墨加熱器」專利，只需 0.2 秒即可升溫，免預熱。從吐司、肉類、冷凍麵包一路到晚餐主食，一機搞定。內建12種智能模式，從低溫發酵、蒸煮、再加熱到雙階段烹調。除了主打烤箱，阿拉丁也同步推出居家聚會神器《炙瞬鮮酥》，專為多人烤肉或烤魚設計，上方瞬熱加熱＋下方接油盤設計，大幅降低油煙與溢濺，讓居家烤肉也能乾淨舒適。（照片／記者廖美雅翻攝）