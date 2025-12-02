「掀起真相浪潮」 聯合國氣候大會首納議程12國宣示反擊假訊息

今年聯合國氣候大會（COP30）舉辦城市貝倫（Belém）泡在大水裡的影像在社群媒體上流傳，觸目驚心。查證後，這是人工智慧（AI）生成的假影片，畫面中的記者、人物、洪水全屬虛構。

假訊息在全球蔓延、攪弄風雲。今年氣候大會首度將這個議題納入議程，巴西、加拿大等國簽下《氣候變遷資訊完整性宣言》（Declaration on Information Integrity on Climate Change），承諾打擊氾濫成災的假訊息。

首次將氣候資訊完整性納入議程

COP30於11月10日至21日在巴西貝倫召開，主辦國巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）開幕致詞時誓言，在這「假新聞和歪曲事實」、「拒絕科學證據」的時代，要讓COP30成為「真相的氣候大會」（COP of truth），面對氣候變遷的真實危機。

11月12日，巴西等12國簽下《氣候變遷資訊完整性宣言》，承諾反擊假訊息、保護記者、科學家等站在真相第一線的人。這是資訊完整性首次被納入氣候大會的官方議程。

巴西數位政策秘書布蘭特（João Brant）說，目標簡單卻也緊迫，那就是要：「掀起一股真相浪潮。」

簽署國家包括比利時、巴西、加拿大、智利、丹麥、芬蘭、法國、德國、荷蘭、西班牙、瑞典和烏拉圭。他們承諾確保氣候資訊的正確性並保護言論自由、支持獨立媒體正確報導相關議題、提升民眾資訊識別的能力，並敦促私人企業承諾維護氣候變遷資訊的完整性、確保廣告透明且尊重人權。

聯合國資訊完整性資深顧問斯卡丹（Charlotte Scaddan）表示，強大的利益團體將氣候變遷輿論化作武器，用來阻撓和破壞氣候行動。

全球氣候變遷資訊完整性基金（Global Fund for Information Integrity on Climate Change）目前已吸引了超過447份提案，巴西提供100萬美元作為初始資金。

假訊息直撲氣候大會 誰在幕後操弄？

就在氣候大會開幕數天前，非政府組織「氣候行動反擊假訊息」（CAAD）與「資訊完整性觀察站」（OII）共同發表一份假訊息監督報告。根據報告，7月至9月與氣候大會相關的假訊息激增267%，超過1.4萬則似是而非的內容在網路流竄。

CAAD指出，燃燒化石燃料的能源與運輸公司、大規模農企業等排碳大戶是氣候假訊息的主要散播者。

CAAD兩年前的報告也發現，當年氣候大會前，化石燃料公司就曾斥資達500萬美元在臉書（Facebook）投放氣候假訊息廣告，其中高達98%的資金來自殼牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英國石油（BP）和道達爾能源（TotalEnergies）。