掀起80年代懷舊風 《怪奇物語》導演兄弟檔向童年致敬

羅斯（左起）與麥特是創作《怪奇物語》的達菲兄弟。（Netflix提供）

Netflix影集《怪奇物語5》（Stranger Things）前4集已經上線，正式替這部長達10年的精彩冒險開啟了最終章，這齣影集的主創、也是導演的麥特與羅斯達菲兄弟（Matt and Ross Duffer），回答了他們對於這齣影集的想法，以及未來是否會發展番外篇的可能性。

首先，他們承認創作《怪奇物語》其實是相當個人化的經歷，「影集很大程度上是關於我們的童年、我們成長過程中的友誼。雖然我們沒有與怪物戰鬥、或進入異世界，但就像每個人的童年一樣，它有起有落。這部影集的很多內容是關於我們對童年進行反思。給予我們最偉大的禮物之一是，讓我們能夠不僅懷舊，而且以某種方式真正地回去重溫這些時刻。」

廣告 廣告

但在創作的過程中，他們不僅重溫了童年的時光，更與許多主演的演員們、陪伴他們童年的成長，「我們建立了另一個家庭，影集中的孩子們已經參與了10年，那是他們人生的一半。對我們來說，這是我們人生的1/4。尤其是在這最後一季，很多內容是我們在談論和處理告別這部影集、這個故事和這些角色意味著什麼。」

在《怪奇物語2》的故事情節中，麥特（右）指導演員扮成《魔鬼剋星》，結果播出後真的掀起懷舊風，意外催生新的《魔鬼剋星》電影。（Netflix提供）

而影集一推出，就掀起了80年代懷舊風氣，許多影集中提到的歌曲、電影，都紛紛重新走紅，達菲兄弟解釋，「影集的確回顧了所有啟發我們成長的電影。比起特定的某一部電影或時刻，我們被那些童年看過的電影的敘事風格所吸引。當中許多電影的共同點是『平凡遇見非凡的』主題。我們在郊區有著安全、典型的童年，而這些電影讓我們能夠進行令人驚嘆的冒險，成為英雄。最終，我們試圖反映的是那些電影給予我們的感覺。」

因為《怪奇物語》的成功，帶動了許多80年代出現的事物再次走紅，像是《魔鬼剋星》又拍了2集，劇中人玩的桌遊被翻拍成電影《龍與地下城：盜賊榮耀》，甚至他們致敬的經典電影《七寶奇謀》，也宣佈要拍續集。達菲兄弟會想參與這些，曾帶給他們很多啟發的作品計畫嗎？麥特說，「我覺得我們已經把80年代從我們的腦海中排除了，畢竟已經做了屬於我們版本的《七寶奇謀》，或類似的創作。在這個時候，羅斯和我對做一些不同的題材非常興奮，可能仍會在類型片領域，但我認為不能再做另一部關於小朋友騎自行車、使用對講機的影集了，因為人們會認為我們沒有其他的點子。」

關於選擇在《怪奇物語5》替冒險劃上句點，而不再繼續拍下去，他們認為影集始終是一個成長故事，「故事始於地下室裡的這些孩子，是他們經歷童年的旅程。影集中的孩子們不再是孩子了，他們已經成為大人。一旦他們過渡成大人，這就必須是影集的結局。而且我們覺得已經把在這個世界裡所有可能的想法，都投入到這部影集裡了，沒有留下任何遺憾。」

在《怪奇物語3》的購物中心場景，達菲兄弟被劇中的年輕演員團團圍住。（Netflix提供）

但在同時，動畫《怪奇物語：1985故事集》正在製作中，他們也說，正在規劃一部真人衍生劇，「我們對此很興奮，不是設定在霍金斯小鎮，也不是設定在80年代，仍然在《怪奇物語》的宇宙中，但會是新角色、新故事，並且會與《怪奇物語》有所聯繫，所以還沒有結束」。

回顧這10年創作過程，他們認為最大的回報，是來自人，「能夠與一群人、10年合作同一個案子，是非常罕見的。能夠與這些人一起經歷這段瘋狂的旅程，他們現在真的成為了家人。能夠看到不再是孩子的孩子們，成長為他們所能成為了不起的人。儘管有很多冒險和瘋狂的拍攝日，但真的歸根究底還是這些人，以及我們現在如此親近，也知道他們將會在我們餘生中繼續出現、參與我們的生活。」

麥特則說，透過影集，跟全世界的粉絲建立起連結，感到非常有價值，「當人們走過來告訴我們，這齣劇啟發了他們進入寫作或電影製作時，我很高興。也許更有意義的是，當有人說影集幫助他們，度過了一段特別的人生困難時期。因為這部影集一直是關於局外人，尤其是難以融入大眾的人。聽到這種評語，對我來說真的很有價值。」

更多鏡週刊報導

一邊演《怪奇物語》一邊學習成長 米莉芭比布朗不再擔心剃光頭

瑪雅霍克有信心打敗老爸伊森霍克 「不如讓《怪奇物語》單挑《闇黑手機》」

《怪奇物語5》蒞臨東京完成宣傳最終站 透露拍戲最後一天大家都哭了