掀輿論戰輾壓在野 合作淪空話

賴清德總統在元旦記者會上，開嗆在野黨對他提出彈劾案是浪費時間，應該把寶貴時間拿來「做正事」，要求速審中央政府總預算及國防特別條例；不過，在朝野僵局難解之際，賴總統一頓砲轟，等同對國民黨、民眾黨下最後通牒，未來國內政局勢必更加對立，恐將一路鬧到2028，對國家絕不是好消息。

賴清德昨先在新年談話稱「會積極行動，促成朝野合作」，隨後卻於媒體聯訪時開嗆在野黨「該做正事了」、「彈劾不會過，不應浪費寶貴時間」，凸顯出賴一貫的霸氣，看在綠營支持者眼中，當然覺得很痛快，可見他所謂「積極行動促成朝野合作」，並非協商妥協，而是持續鬥爭、拚輸贏，企圖以輿論戰方式來碾壓在野陣營，迫使藍白放行總預算及1.25兆元國防特別預算。

去年大罷免時期，藍營本想在總預算大刀闊斧，但部分遭罷藍委無法承受綠營攻擊，黨團只好啟動內部整合，在總預算的刪減力道調整。

但大罷免32：0後證明民意並不支持賴清德鬥爭在野黨的方式，且藍委們挺過大罷免，都已身懷「無敵星星」，本屆任期結束前毫無後顧之憂，因此這次在立院談判上，賴清德若堅持不到立院國情報告並接受詢答、或妥協編列軍人加薪、警消退撫福利總預算，國民黨也絕不會退讓。

接下來執政黨勢必持續操作總預算未審，多項新興計畫無法實行，影響人民生活，但其實《預算法》第54條已規定，只要經立法院同意，與人民息息相關的預算可以先動支，只是至今政院並無任何動作。

因此，「不做正事」的到底是執政黨還是在野黨？賴清德昨對在野開砲，顯然已打定主意鬥爭到底，繼續抱著綠營基本盤取暖，「積極行動促成朝野合作」只是喊喊。