掀開床單全是蟲！北車旅館驚見床蝨還飄異味 觀傳局下令全館清消

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

台北車站附近一間知名旅館，近日發生旅客入住期間聞到異味，半夜還驚見紅色蟲子爬上床，疑似床蝨。旅客事後在社群平台分享經歷，表示起初聞到異味不以為意，深夜發現蟲子後嚇得不敢再住宿，目前業者已與旅客討論賠償事宜。北市觀傳局也出動，要求業者進行全館清消，並將展開聯合稽查，若有違規事宜，衛生局可依《台北市營業衛生管理自治條例》開罰。

台北車站附近一間知名旅館，近日發生旅客入住期間聞到異味，半夜驚見紅色蟲子爬上床，疑似床蝨。（示意圖／Unsplash）

有網友在社群平台Threads上分享，自己在台北車站附近投宿，進門卻聞到臭味，起初不以為意，但半夜竟發現床上有紅色的蟲在爬，查詢之後確認是床蝨，「這種蟲很容易夾帶回家，這是很嚴重的問題」。原PO意識到嚴重性後向櫃台反映，不過對方態度令原PO感到不被重視，後來和櫃台人員一起檢查房間，掀開床單發現床墊上有大大小小的蟲跟排泄物，可見旅館根本沒做好清潔。

北市觀傳局接獲通報後，立即要求旅館進行全館清消作業。業者隨即聘請專業消毒廠商進行全面檢查，並持續掌握現場狀況，以確保住宿環境安全與旅客權益。

觀傳局表示，將會同衛生單位及其他相關局處對旅館進行聯合稽查，如發現違規情形，衛生局將依《台北市營業衛生管理自治條例》處罰。觀傳局提醒民眾，若住宿期間發現環境衛生疑慮，可透過消費爭議申訴管道提出申訴，以保障自身權益。目前，北市尚未接獲其他旅館通報類似床蝨事件。

