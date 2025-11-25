掀開「冰山棉被」 冰雪大世界巨大冰庫曝光

新一波冷空氣席捲中國大陸北方地區，帶來罕見的冬季奇景與挑戰。黑龍江哈爾濱的冰雪大世界已開始籌備工作，工作人員掀開保護「冰塊山」的隔熱層，展露出經過10個月精心保存的20萬立方公尺冰塊。同時，甘肅月牙泉與玉門關也被白雪覆蓋，形成獨特的沙漠雪景，吸引大量遊客前往。然而，極端天氣也造成交通事故，新疆有車輛陷入雪坑，內蒙古則發生卡車嚴重對撞事故，所幸消防人員成功救援。

黑龍江哈爾濱知名觀光地「冰雪大世界」正式開工，第一步就是先把覆在冰塊山上的「棉被」層層掀開。（圖／央視）

綜合陸媒報導，隨著寒冬來臨，黑龍江哈爾濱冰雪大世界正式開工，第一步便是掀開覆蓋在冰塊山上的「厚棉被」。這些冰塊長1.6公尺、寬80公分，厚度超過50公分，總計有20萬立方公尺，相當於28座足球場各鋪上一公尺厚的冰。哈爾濱冰雪大世界市營部副部長孫澤旻表示，想要讓冰的儲存時間更長，冰垛的體積要夠大，他們身後的冰垛一個就有2萬多立方公尺。

廣告 廣告

這些巨大的「冰山」靠著十幾層塑膠布、隔熱棉等材料，成功度過10個月和漫長夏季，最終可利用率高達8成。大陸央視記者描述，這些被精心保存的冰體狀態完整，將用於建造冰雪大世界的各種冰雕作品。

與此同時，甘肅部分地區氣溫驟降至零下19度，月牙泉的金色沙丘變身為銀白世界，玉門關遺址的古城牆也被白雪勾勒出蒼涼輪廓。遊客鄭博文感嘆，沙漠下雪這樣的景觀很難得很難見，是完全出乎意料的感受。

然而，寒冷天氣也帶來交通安全隱憂。新疆有車輛因積雪過深，困在白茫茫的戈壁當中。員警抵達後，直接趴在地上將牽引繩綁到車底，將受困車輛拖出雪坑。內蒙古則發生大卡車對撞事故，被撞的貨車駕駛室嚴重變形，司機整條腿緊緊卡在變形的座位裡。消防人員出動機具擴張空間，經過30分鐘救援，成功將人救出。

更多 TVBS 報導

30小企鵝雪地遊行萌翻天 遊客湧哈爾濱打卡

左轉失控撞5車1機車！台南環保回收車疑車速過快釀禍 台電變電箱也遭殃

恍神？ 75歲駕駛停紅燈突然暴衝 撞飛整排機車釀5傷

夜衝武嶺19歲女大生疲勞駕駛！失控墜5米深邊坡 傷重不治

