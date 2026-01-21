掀「貸款買0050」風潮！他驚：氛圍不太對

▲貸款買「0050」風氣增！網友直呼ETF拿來短線操作，甚至搭配借錢進場時，整體氛圍就已經不太對勁。（示意圖／取自pixabay）

[NOWnews今日新聞] ETF 元大台灣 50（0050） 是不少投資新手換選擇的投資標的，不過近來有網友發現，在社群平台Threads上，居然發現有許多人討論要「貸款買0050」，讓他忍不住留言表示「這種氛圍幾個月內一定會出事情」，認為各種槓桿操作層出不窮，被拿來短線操作不太對勁。

根據證交所最新統計，0050 在 2025 年展現強勁吸金力，定期定額金額較前一年呈翻倍成長，顯示市值型 ETF 已成為長期投資人的核心配置。

結果就有網友發現，近來有不少投資人選擇透過信貸、房貸，甚至是質押再加碼方式來買0050，讓他看得直發毛，認為「原本主打穩定、長期投資的ETF，突然被大量拿來短線操作，甚至搭配借錢進場時，整體氛圍就已經不太對勁。」

部落格「我是小生」也在下方留言回應「這是過度貪婪的現象」，代表散戶手頭上可以丟著不擔心的現金流已經被榨乾了，必須去用有風險的資金來承接，如果本身高資產族群，貸出來的條件很漂亮，那這樣還不緊張，但連很多小額、高利息的信貸都有，代表本身條件沒很好，而且問題在「這些抗風險條件差的小散，撐得住一次10%以上的回調嗎？」

