掃到颱風尾？川普喊跟伊朗做生意加課25％關稅 中國成最大苦主

川普出手施壓伊朗政府，今日突襲宣布，即刻起將對任何和伊朗進行貿易的國家課徵25％的關稅，恐進一步衝擊全球貿易市場，而中國身為伊朗最大的貿易夥伴，受到的衝擊肯定最大。

川普宣布將對和伊朗貿易的國家課徵25％關稅，中國首當其衝。（圖／翻攝自白宮官網）

《CNN》報導指出，川普新宣布的25%關稅措施，表面上是針對與伊朗往來的國家，實際上對中國衝擊最大。由於中國同時是伊朗與美國的重要貿易夥伴，一旦被認定「與伊朗做生意」，中國將在原本約20％的關稅基礎上，再疊加25％，最低稅率將飆升至45％。

雖然川普並未定義何謂「與伊朗做生意」，究竟是指直接貿易、金融往來，還是透過第三方的間接交易，但中國身為伊朗石油主要的貿易對象，一定會有所影響，除了中國之外，預計印度、阿拉伯聯合大公國及土耳其也躲不過。

除了貿易制裁，川普也多次放話，不排除使用軍事手段。伊朗政府試圖封鎖網路，讓外界無法掌握內部確切狀況，不過從社群流出的相關畫面，可以得知死亡人數恐超乎外界估計，人權團體更推估，目前恐已逾6千人死亡，白宮發言人12日指出，川普正在考慮對伊朗發動空襲。先前川普就表示，伊朗的行為已經跨越紅線、將採取「強硬選項」，稍早美國也發布安全警報（Security Alert），要求所有美國公民立即離開伊朗。

