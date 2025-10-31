掃地出門！英國安德魯王子涉「愛潑斯坦」性醜聞 遭王室全面除籍

即時中心／林耿郁報導

英國白金漢宮30日宣布，國王查爾斯三世（King Charles III）正式剝奪其弟安德魯王子所有皇室頭銜與特權，並要求他搬離位於溫莎莊園（Windsor Estate）的皇家別墅。這項決定被視為王室近代史上最嚴厲的內部懲處之一，象徵查爾斯決心切割弟弟，與「愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性醜聞」之間的連結。

清理門戶！綜合外媒報導，白金漢宮聲明，65歲的安德魯不再擁有「約克公爵」（Duke of York）與「王子」等頭銜。

王室證實，國王已下達正式通知，要求安德魯交還皇家居所「皇家小屋」（Royal Lodge）租約，並搬往位於英格蘭東部的私人莊園居住。

查爾斯仍接受癌症治療 堅持展現王室紀律

查爾斯三世目前仍定期接受癌症治療，但此舉顯示他堅持整頓皇室形象。

聲明指出，儘管安德魯否認相關指控，這些懲處仍屬必要措施。王室將「一直、且將永遠與所有虐待受害者同在」。

醜聞纏身 安德魯昔日「海軍英雄」形象不再

安德魯王子曾以英國海軍軍官身分，參加1982年南美洲的福克蘭群島戰爭，一度被視為英國「最具風采的王子」。

然而，自2019年以來，他因與性犯罪者愛潑斯坦交往密切而陷入輿論風暴，不僅辭去所有公職與皇室贊助職位，2022年更遭撤銷軍銜與榮譽。

同樣在2022年，他與美國女子維吉尼亞・朱佛瑞（Virginia Giuffre）達成民事和解，後者指控遭安德魯在未成年時性侵，但安德魯始終否認所有指控。

朱佛瑞於今（2025）年4月逝世，其回憶錄出版後再度掀起輿論。書中稱，安德魯自認享有與她發生性行為的「天賦權利」。

關鍵證據曝光 王室終下重手處置

本月稍早，《星期日郵報》（Mail on Sunday）與《太陽報》（The Sun）刊出2011年安德魯與愛潑斯坦往來信件，內容顯示兩人仍「保持聯繫」並相約「再聚」。

醜聞曝光後，查爾斯與王儲威廉（Prince William） 達成共識，必須採取強硬手段以維護王室公信力。

據報導，安德魯居住的皇家小屋擁有約30間房間，過去20年幾乎未繳租金。國會議員日前更公開質疑他是否仍有資格享受「公有資產」，迫使白金漢宮加速斬斷親情的決策，希望讓王室形象止跌回升。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

