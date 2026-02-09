掃地撿到黃金！金飾店「碎屑垃圾」藏巨量金粉價值9百萬 專家揭背後秘密

杭州一家打金店老闆宣稱，店內光是一個月打磨剩下的「碎屑垃圾」，提煉後竟高達1700克金粉，價值近約909萬元。示意圖／取自pexels

隨著黃金市場價格劇烈波動，購金與舊金加工熱潮再起，但也意外捲入「誠信」風波。近日，浙江杭州一家打金店老闆在網路上高調宣稱，店內光是一個月打磨剩下的「碎屑垃圾」，提煉後竟高達1700克金粉（約1.7公斤），價值近200萬元人民幣（約新台幣909萬元）。此番言論隨即登上熱搜，引發網友強烈質疑「難道是靠『宰客』偷來的克重？」

老闆自嘲「太高調」 網友怒批：這是消費者的血汗錢

影片中，老闆鄭先生指著一堆金磚炫耀，稱這些是打磨修補剩下的廢料提煉而成。對此，網友紛紛留言質疑「金粉難道不該歸還顧客嗎？」、「1個月能剩下 1.7公斤，這中間有多少是從顧客身上刮下來的油水？」

面對質疑，該店店長於5日回應澄清，強調店內採取「包損耗」機制。他舉例，若顧客拿50克金條來加工，成品即便因打磨剩下48克，店家也會剪下同等重量的銀行金條補足克重，絕對沒有「偷金」行為。

同行與專家打臉：數字太浮誇、加工量不合邏輯

然而，專業人士對此數據持保留態度，在長沙從業的朱師傅分析，一般打金的合理損耗率約在千分之二至千分之三。若以千分之二點五計算，要產生1700克的金粉，該店每個月必須加工高達680公斤的黃金，「這個數字在業界聽起來有點浮誇。」

南京從業30多年的徐鵬老師傅也指出，所謂「黃金加工零損耗」多半是噱頭，正規店鋪會透過補金或抵扣工費來解決。他提醒，與其擔心克重，更應擔心「純度」被調包。

在長沙從業的朱師傅分析，一般打金的合理損耗率約在千分之二至千分之三。示意圖／取自pexels

消費者必看！「打金」防偷3招

針對金飾店可能存在的陷阱，專家與消保會給出以下建議，保障消費者權益：

1.選擇正規店家 避開路邊小攤

盡量選擇百貨商場內的正規店鋪，其受到的監管相對嚴格。路邊店容易出現添加低價金屬降低純度，或隱瞞真實損耗的套路。

2.指名使用「原金焊接」

製作手鐲、項鍊時若涉及焊接，應確認店家是否使用原金處理。若使用廉價「焊料」，會導致黃金純度下降，嚴重影響回收價值。

3.善用專業測金儀器

建議挑選配有「光譜測金儀」的店家。克重容易看，純度難分辨，在加工前後分別檢測純度，才能確保黃金沒有被「掉包」。

雖然打金能將舊金翻新成喜愛的款式，但在金價高漲的當下，民眾務必落實「稱重、測純度、選名店」三大原則，避免讓珍貴資產成為店家的「生活垃圾」。



