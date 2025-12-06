掃地機器人始祖瀕破產！傳欠代工廠3.5億美金

掃地機器人龍頭企業iRobot驚傳面臨破產，積欠代工廠高達3.5億美金。資料照，美聯社



美國消費型機器人公司iRobot，以生產家用掃地機器人成為名，在市場中具有龍頭地位，不過近期卻傳出嚴重財務危機，根據外媒報導，截至11月24日，iRobot欠深圳代工廠杉川機器人超過3.5億美元，但其現金儲備僅剩2480萬美元，資金缺口巨大，已經達破產邊緣。

根據外媒報導，在1日iRobot官網就被披露提交給美國證券交易委員會的文件中顯示，公司正陷入嚴重的流動性危機與債務違約風險。文件指出，iRobot的主要合約製造商Picea透過其子公司Santrum收購了總額1.91億美元的未償還貸款，成為iRobot的主要債權人，而Picea實際背景正是中國深圳的供應商杉川機器人。

文件也披露，iRobot在2022年營收同比下降24%至11.834億美元，淨利潤由盈轉虧，錄得2.863億美元虧損。其中，歐洲、中東及非洲市場收入下滑43%，美國下降18%，日本下降6%，中國市場亦面臨本土清潔電器品牌的激烈競爭。

業界分析，杉川的介入是目前iRobot唯一可能的生存機會，但也意味著公司控制權將落入大陸企業手中，杉川集團目前尚未對此情況做出回應。

