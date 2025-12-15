掃地機器人始祖破產！欠債60億被中國企業接手 股票變壁紙

財經中心／倪譽瑋報導

被譽為「掃地機器人始祖」的美國公司iRobot，因為銷售競爭大、欠債達1.9億美元（約新台幣59.4億元），如今宣告破產並啟動重整，由中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其子公司取得iRobot的100%股權，iRobot將轉為私有公司，普通股下市、不再於那斯達克交易，預計重整將在明（2026）年完成。

iRobot推掃地機器人獨領市場 今面臨多重競爭

3位來自麻省理工學院（MIT）的機器人專家，在1990年成立iRobot，2002年推出Roomba掃地機器人後，在市場上獲得極大成功，被譽為「掃地機器人始祖」；其累積銷售破5000萬台，在美國市佔率一度高達42％、在日本甚至來到65％。

然而，近年來iRobot雖仍在市場擁有優勢，但面對來自科沃斯（Ecovacs Robotics）等中國競爭者，iRobot被迫降價銷售，獲利已被大幅侵蝕。2023年擬由亞馬遜收購，但最後破局；2025年美國總統川普祭出關稅後，iRobot在越南生產供應美國市場的掃地機器人，美國卻對越南進口品課重稅，iRobot營運又大受損。

iRobot宣告破產 中國企業主要債權人接手股權

iRobot目前背負約1.9億美元債務、員工人數為274人。2025年中國杉川從凱雷集團（Carlyle Group）接手iRobot大部分債務，如今iRobot宣告破產、啟動重整，主要債權人杉川及其香港子公司Santrum收購iRobot並控股，iRobot將成為由杉川持有的私人公司，普通股也會下市；重整預計於2026年2月前完成。

iRobot強調，本次破產不會影響其APP功能、供應鏈合作夥伴、產品售後支援，也會確保員工給薪正常、其他債權人與供應商可獲得全額清償。iRobot執行長柯恩（Gary Cohen）表示，本次收購是為「確保公司長期未來」。

