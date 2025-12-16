掃地機器人始祖聲請破產 iRobot股價大跌逾7成

掃地機器人始祖iRobot聲請破產，股價大跌逾7成。（示意圖：MotionElements）

掃地機器人始祖、美國消費型機器人公司iRobot（14日）聲請破產保護。iRobot已達成協議， 將把公司控制權移交給主要代工廠兼債權人中國深圳杉川機器人公司。曾經市值高達35.6億美元的iRobot，股價周一跌幅一度達75.2%，收盤跌72.7%。

美國掃地機器人先驅iRobot在德拉瓦州地方法院，依據破產法第11章聲請破產保護，並將把公司控制權移交給主要代工廠兼債權人中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其全資子公司杉川（香港）有限公司。依據協議，PICEA將在重整完成後取得iRobot的全部股權，成為新公司的唯一股東。

iRobot在1990年由麻省理工團隊創立，開發的Roomba系列在2002年正式進入市場，把掃地機器人帶入千家萬戶，成為讓這項產品商業化成功的「始祖」，巔峰時期全球市佔率超過80%。儘管有輝煌歷史，但終究不敵低價競爭與美國關稅衝擊。美國關稅導致iRobot在越南生產輸往美國的產品被課徵46%關稅，今年成本大增2300萬美元。