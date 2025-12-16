「掃地機器人始祖」宣告破產！ 創辦人嘆：本可避免的三輸悲劇





全球消費型機器人領導品牌、掃地機器人Roomba製造商iRobot（股票代碼：IRBT）於14日正式宣告破產，並將產權轉讓給中國深圳杉川機器人公司（Picea Robotics）。消息一出，引發市場震撼，iRobot股價隔日暴跌逾72%。公司共同創辦人暨前任執行長科林．安格（Colin Angle）直言，這是一場「原本可以避免的三輸悲劇」。

根據《CNBC》報導，安格表示，iRobot破產對消費者、機器人產業以及美國創新經濟而言，都是「三輸的結果」，他還透露這個結果原本可以避免「今天的結果令人極度遺憾，而且原本是可以避免的。」他表示，若2024年亞馬遜（Amazon）以17億美元收購案未遭監管機構阻擋，iRobot仍有機會在全球市場與中國對手競爭。然而，該併購案因歐盟（European Union）與美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）審查未過，最終於今年1月破局。

廣告 廣告

報導指出，亞馬遜收購案告吹後，iRobot裁員31%，安格也宣布卸任執行長。公司財務迅速惡化，第三季營收降至1億4580萬美元，年減近25%，負債高達1.9億美元。今年10月，iRobot已坦言若無法籌資或找到買家，恐將走向破產。

iRobot在法院文件中揭露，其資產與負債規模介於1億至5億美元之間，其中欠新東家杉川機器人近1億美元，另積欠GXO物流（GXO Logistics）約580萬美元，以及美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）約340萬美元的未繳關稅。

現任執行長蓋瑞．柯恩（Gary Cohen）於週一發表聲明指出，此次重整計畫有助於確保公司的「長期未來」，且破產程序預料不會影響產品功能或客戶支援。財報顯示，iRobot 第三季營收為1億4580萬美元，較去年同期的1億9340萬美元下滑近25%，公司目前背負約1.9億美元的債務。

iRobot成立於1990年，由麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology，MIT）三名研究人員創立，最初專注於軍事與國防技術，2002年推出Roomba後，奠定其在掃地機器人市場的先驅地位。然而，近年面臨中國品牌如安克（Anker）、科沃斯（Ecovacs）與石頭科技（Roborock）的低價競爭，加上供應鏈瓶頸與物流延誤，營運壓力持續升高。

（封面圖／翻攝《iRobot》粉專）

更多東森財經新聞報導



「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手

下一個主戰場！ 川投顧暗示「押寶機器人」 iRobot飆漲70%

川普暗示「押寶機器人」 專家揭競爭核心：真正大贏家是它