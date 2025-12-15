「掃地機器人始祖」申請破產！ 將由中國供應商接手





全球消費型機器人領導品牌iRobot（IRBT）於14日宣布，已與其擔保債權人暨主要代工夥伴PICEA Robotics（中國深圳杉川機器人）及Santrum Hong Kong簽署重整支持協議（RSA），將透過法院監督的第11章破產重整程序，由Picea取得iRobot全數股權。此舉被視為強化財務體質、推動長期成長與創新的關鍵一步。

為加速完成交易，iRobot已在美國德拉瓦州自願啟動預先包裝的第11章重整程序，預計於2026年2月前完成。依協議內容，Picea將取得iRobot100%股權，有助於去槓桿化資產負債表，並確保公司在重整期間持續正常營運、推進產品研發藍圖與全球布局。

iRobot執行長Gary Cohen表示，此交易對公司長期發展具有里程碑意義，不僅可穩定財務結構，也能確保消費者、合作夥伴與員工的營運連續性。未來在結合iRobot的研發與設計優勢，以及Picea的製造與技術實力後，將持續推動Roomba與智慧家庭機器人的創新。

iRobot強調，重整期間App服務、客戶支援、供應鏈與員工權益不受影響。交易完成後，公司將轉為非上市公司，原普通股將下市並全數註銷，現有股東將不獲得重整後公司的股權。

