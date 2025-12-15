「掃地機器人始祖」iRobot申請破產 中國代工廠100%收購股權

掃地機器人公司iRobot申請破產，將由中國代工廠收購100%股權。（翻攝自iRobot Instagram）

開創掃地機器人風潮美國科技公司iRobot在美國時間14日向當地政府申請破產保護，它的主要代工廠、來自中國深圳的「杉川機器人公司」（Picea）將由旗下子公司全資收購，下市轉為私有。

靠掃地機器人打響名號 利潤受中國競爭對手侵蝕

創立於1990年的美國上市科技公司iRobot，在2002年推出「Roomba」家用掃地機器人，成功打響名號並帶起潮流，然而週日卻傳出該公司已向其所在的美國德拉瓦州申請破產保護。

《路透》報導， iRobot在2024年的總收入為6.82億美元，但其利潤受到來自中國的競爭對手侵蝕，儘管他們在美國、日本等主要市場仍占有領導地位，但根據破產法庭文件顯示，因為商業競爭迫使他們降低售價，還要進行大量技術升級等投資。

川普關稅大刀 產品進口成本大增

此外，美國總統川普的對等關稅政策也為iRobot造成衝擊，由於iRobot在美國市場銷售的掃地機器人產自越南，美國政府卻對越南進口產品加徵46%關稅，根據iRobot提交的文件，這些關稅使他們今年的成本增加了2,300萬美元。

電商品牌亞馬遜曾試圖以14億收購iRobot但並未成功，如今他們負債約1.9億美元。在亞馬遜交易談判破裂後，iRobot仍拖欠中國代工廠Picea款項，根據破產計畫，他們的債權人Picea將由旗下子公司取得iRobot的100%股權，其他債權人和供應商也將獲得全額款項。

iRobot表示，他們的產品程式功能、客戶計畫、全球夥伴、供應鏈關係或產品支援都不會受到破產的影響。

市值持續縮水 盼藉交易增強財務實力

《衛報》報導，iRobot股票週五在紐約下跌超過13%；該公司市值今年以來已縮水約45%，目前估值約為1.37億美元。

面對Picea收購，iRobot執行長柯恩（Gary Cohen）表示，他們與Picea的交易將增強公司的財務實力，「透過將iRobot的創新、以消費者為導向的設計及研發能力，與Picea在創新、製造和技術專長方面結合，相信iRobot可以將智慧家居機器人帶進下一個時代」。

