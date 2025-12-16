「掃地機器人始祖」iRobot破產走向私有化 敲響傳統科技品牌警鐘

被視為掃地機器人的「始祖」品牌iRobot，14日聲請破產保護，消息曝光後，股價暴跌逾70％，與過去輝煌高峰形成強烈對比。

中國代工廠接手iRobot 股權全面轉移

根據iRobot公告，公司已於14日向美國德拉瓦州地方法院，依《破產法》聲請破產保護，並提出重整計畫。iRobot將公司控制權，移交給主要代工廠兼債權人「深圳杉川機器人公司」（Picea）以及香港子公司Santrum，並達成協議未來將轉為私人公司經營。根據協議條款，Picea將獲得iRobot百分之百的股權。

iRobot也發出聲明，執行長Gary Cohen指出：「今天的公告在於確保iRobot的長期未來，造就了關鍵里程碑。」強調會維持正常營運，重整計畫不會影響現有產品應用程式功能、客戶方案、全球合作夥伴、供應鏈關係與產品支援。執行長也表示，相信iRobot具備充分條件，引領智慧家庭機器人進入下一個世代。

公司也向法院提出多項常規動議，確保重整期間能持續正常營運，包括履行對員工的承諾，以及按期支付供應商、債權人與其他相關款項，盼降低破產重整對業務與市場的衝擊。

昔市占率達8成 如今優勢不再

iRobot成立於1990年，由麻省理工學院（MIT）團隊創立，並於2002年推出Roomba系列產品，成功開創家用掃地機器人市場新時代。巔峰時期，iRobot產品全球銷量達數百萬台，市占率一度超過8成，在智慧家電領域中，具有指標性地位。

2021年疫情期間，居家需求帶動掃地機器人熱銷，iRobot市值攀升至35.6億美元（約新台幣1113.93億元）。然而隨著市場競爭加劇，尤其中國品牌快速崛起，iRobot的優勢不再，市值大幅縮水至約1.4億美元（約新台幣43.81億元）。

新品牌紛紛崛起 市場進入價格戰與功能戰

依據2025年前三季全球掃地機器人出貨量統計，中國品牌包辦全球前5名，iRobot市占率則下滑至7.9％。中國品牌像是石頭科技（Roborock）、科沃斯（Ecovacs Robotics），以更低價格導入進階功能，迫使整個市場進入價格戰與功能戰。iRobot雖然在品牌、專利與研發上有深厚基礎，但面對成本與規模競爭，獲利逐年被壓縮。

昔日市場霸主，如今在價格戰與技術競逐下，逐步退居邊緣，現在更聲請破產保護，走向重整之路，也為傳統科技品牌敲響警鐘。