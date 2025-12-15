「掃地機器人始祖」iRobot聲請破產！ 中國供應商「債轉股」接手100%股權

將掃地機器人帶入無數人家中的機器人公司iRobot，14日宣布聲請破產。美聯社



綜合外媒報導，美國消費型機器人公司、掃地機器人始祖iRobot今年3月曾對公司能否持續經營表示擔憂，如今因應總體經濟及關稅等不確定因素，在經營35年後，終究不敵市場激烈競爭衝擊，於14日聲請破產。

根據新聞稿指出，總部位於麻薩諸塞州的iRobot已於14日在德拉瓦州地方法院依破產法第11章聲請破產保護，此前也已達成一項重整支援協議，將把公司控制權移交給主要代工廠兼債權人中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其全資子公司杉川（香港）有限公司，並轉為私人公司。依照重整方案，吸塵器製造商杉川機器人將取得iRobot重整後公司100%的股權，後者的普通股將被勾銷，股票價值歸零。

iRobot執行長柯漢（Gary Cohen）表示，這項重整計畫將讓公司繼續以「持續經營」的狀態運作，並在受法院監督的過程中，繼續履行對員工的承諾，按時全額支付對供應商及其他債權人的應付款項。該公司也強調，預計重整計畫將不會影響公司的應用程式功能、客戶方案、全球合作夥伴、供應鏈關係或產品支援。

iRobot由三位麻省理工學院工程師於1990年創立，旗下擁有知名掃地機器人品牌Roomba，公司創立初期相當成功，累計銷售超過5千萬台機器人，並將掃地機器人帶入無數人家中，堪稱讓掃地機器人成功商業化的始祖。2021年因疫情市值暴增，一度爆升至35.6億美元（約台幣1,113億元），電商巨擘亞馬遜2022年也曾一度宣布要以17億美元（約台幣533億元）全現金交易收購，不過這樁交易最後礙於監管疑慮告吹。

不過iRobot自2021年起獲利能力就開始下滑，加上受到供應鏈逆風因素及競爭加劇影響，內部去年12月就曾警告公司可能破產，今年3月也曾對於能否持續經營表達擔憂。根據倫敦證券交易所（LSEG）彙整的資料，目前iRobot公司市值已大幅縮水至約1.4億美元（約台幣43.81億元）。

