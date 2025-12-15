掃地機器人始祖iRobot申請破產 中國代工廠接手

（中央社紐約14日綜合外電報導）美國掃地機器人始祖iRobot今天表示已申請破產保護。這家以Roomba機型聞名全球的廠商，將由其主要合約供應商，中國深圳的杉川機器人（Picea）收購後，走入私有化。

路透社報導，iRobot今年3月曾對能否維持營運表達擔憂，如今因應總體經濟及關稅不確定因素，已在德拉瓦州申請破產保護。

iRobot近年面臨來自中國競爭對手的強力挑戰，例如Ecovacs Robotics等公司，它們能以更低價格提供更先進的功能。

iRobot表示公司將持續營運，預計其應用程式功能、客戶計劃、全球合作夥伴與供應鏈關係，以及持續的產品支援均不會受到影響。

iRobot曾是亞馬遜（Amazon）以14億美元收購的目標。根據一份法庭文件顯示，此公司申報的資產與負債，估計介於1億至5億美元之間，債權人約5萬零1人至10萬人。

這家虧損公司2021年曾因疫情期間需求激增，市場估值高達35.6億美元，但是根據倫敦證券交易所（LSEG）彙編資料，目前其價值約為1.4億美元。（編譯：屈享平）1141215