掃地機器人昔日王者殞落！iRobot爆瀕臨破產

▲近代「掃地機器人」先驅的美國iRobot公司，傳出深陷財務危機，已經瀕臨破產。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 堪稱是近代「掃地機器人」先驅的美國iRobot公司，近年業務狀況持續衰退，最近更爆出深陷財務危機，積欠中國供應商超過3.5億美元、約新台幣109億元，被中國企業收購恐成iRobot唯一出路，若拒絕的話公司或將步上破產重組一途。

根據《The Robot Report》報導，iRobot是機器人領域為數不多的知名品牌之一，但公司的命運正持續惡化。11月底iRobot提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，iRobot的主要契約製造商深圳市杉川機器人有限公司（Picea）透過其子公司Santrum，收購了iRobot總額1.91億美元的未償還貸款，成為iRobot的主要債權人。

iRobot表示，截至2025年11月24日，公司因產品製造費用欠了杉川1.61億美元，其中9090萬美元已逾期。因此，iRobot如今等於欠了杉川超過3.5億美元，而在今年9月時，iRobot的帳上資金為2480億美元，根本無力負擔其對杉川的債務，如今杉川成為iRobot的主要債權人，iRobot說雙方正在積極討論，尋求就鉅額欠款達成雙方都能接受的解決方案。

iRobot前景黯淡 若拒收購恐只剩破產一途

iRobot在提交給美國證券交易委員會的文件中指出，在更新「策略評估進程」後，公司股價隨即下跌，一名潛在買家已於10月退出談判，iRobot表示，為了避免股價進一步下滑，未來將不再提供更多相關更新，並承認宣布破產是很有可能的選項之一。

若真的進入破產程序，債權人與股東可能一毛錢都拿不到，iRobot也可能因此被迫關門大吉。與杉川的談判或成為iRobot的唯一生存機會，但這也意味著公司控制權將落入中國企業之手。

iRobot於2002年推出首款掃地機器人，在全球市占率一度超過80％，但近年在中國掃地機器人品牌崛起後節節敗退，2022年亞馬遜本有意收購，但遭到美國與歐洲等地的反壟斷監管機構介入調查，最終收購案在2024年確認破局，讓iRobot困境進一步加劇。

