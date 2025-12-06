掃地機器人昔日王者殞落！iRobot爆瀕臨破產
[NOWnews今日新聞] 堪稱是近代「掃地機器人」先驅的美國iRobot公司，近年業務狀況持續衰退，最近更爆出深陷財務危機，積欠中國供應商超過3.5億美元、約新台幣109億元，被中國企業收購恐成iRobot唯一出路，若拒絕的話公司或將步上破產重組一途。
根據《The Robot Report》報導，iRobot是機器人領域為數不多的知名品牌之一，但公司的命運正持續惡化。11月底iRobot提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件顯示，iRobot的主要契約製造商深圳市杉川機器人有限公司（Picea）透過其子公司Santrum，收購了iRobot總額1.91億美元的未償還貸款，成為iRobot的主要債權人。
iRobot表示，截至2025年11月24日，公司因產品製造費用欠了杉川1.61億美元，其中9090萬美元已逾期。因此，iRobot如今等於欠了杉川超過3.5億美元，而在今年9月時，iRobot的帳上資金為2480億美元，根本無力負擔其對杉川的債務，如今杉川成為iRobot的主要債權人，iRobot說雙方正在積極討論，尋求就鉅額欠款達成雙方都能接受的解決方案。
iRobot前景黯淡 若拒收購恐只剩破產一途
iRobot在提交給美國證券交易委員會的文件中指出，在更新「策略評估進程」後，公司股價隨即下跌，一名潛在買家已於10月退出談判，iRobot表示，為了避免股價進一步下滑，未來將不再提供更多相關更新，並承認宣布破產是很有可能的選項之一。
若真的進入破產程序，債權人與股東可能一毛錢都拿不到，iRobot也可能因此被迫關門大吉。與杉川的談判或成為iRobot的唯一生存機會，但這也意味著公司控制權將落入中國企業之手。
iRobot於2002年推出首款掃地機器人，在全球市占率一度超過80％，但近年在中國掃地機器人品牌崛起後節節敗退，2022年亞馬遜本有意收購，但遭到美國與歐洲等地的反壟斷監管機構介入調查，最終收購案在2024年確認破局，讓iRobot困境進一步加劇。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
黃仁勳中國夢藏彎道超車風險！謝金河示警：輝達鑽石恐變白菜價
中國夫妻生出「金髮碧眼」萌娃！一度以為抱錯孩 祖譜一查真相了
辦公室面談失控！中國籍男子持刀殺害日本女同事 日本網友怒了
其他人也在看
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
台積電.鴻海.緯穎現階段怎進場？ 李永年：有機會再20%以上漲幅
今年台股前3季EPS排行前10名出爐，第一名是緯穎(6669)200.85元，第二名是大立光(3008)109.06元，第三名則是川湖(2059)66.35元，聯發科(2454)則排第51.76元，台...華視 ・ 1 天前 ・ 7
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話
吃到輝達SoCAMM2紅利！「這檔記憶體股」爆量漲停 買盤狂湧搶上車
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI與HPC需求急增點火記憶體熱潮，近日市場再傳出三星電子拿下輝達新一代SoCAMM2記憶體規格逾半供應量後，相關受惠族群全面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
重返2億元大關！宏達電11月營收2.98億元、年減逾8%
智慧型手機與虛擬實境廠商宏達電hTC（2498）今（5）日公布最新自結合併營收，11月自結合併營收為2.98億元、年減8.68%，前10月累計自結合併營收為26.09億元、年減2.85%。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6
「小台積」納記憶體、半導體測試2強！「這檔」月營收年增145%入陣加持 佳世達遭踢出
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受益人數逼近23萬、被稱為「小台積電」的富邦科技（0052）成分股換血揭曉，臺灣指數公司公布其追蹤指數成分股審核結果，增...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
暴增46%還不夠？記憶體大廠抓到缺貨行情！前11月營收仍「年減10.51%」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導十銓科技（4967）公布11月營收16.17億元，受惠記憶體供應持續偏緊、價格走揚，單月營收月增46.76%、年增78.63%，創下近五個...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
瘋搶南亞科、華邦電！三大法人狂砸51億掃貨4.5萬張 外資「這檔」連8買17萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（5）日開高走高，終場加權指數收在27980.89點，上漲185.18點，漲幅0.67%，成交量為4459.18億元；台股周線則收漲354....FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
睽違一個月！緯創爆量「發爐」重返150元大關 分析師：中實戶低接出量
AI伺服器代工大廠緯創（3231）今（5）早盤以146元平盤開出後迅速上漲，盤中最高一度飆4.79％至153元，睽違一個月重返150元大關，開盤50分鐘成交量即突破5.1萬張，躍居台股第二大交易量個股。運達投顧分析師陳石輝表示，市場上有許多「中實戶」持續在140至145元附近低接，使得籌碼相對穩定，一旦出量，就容易推動股價快速上攻。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
缺貨題材成最大助燃劑？這檔「封測廠」漲半根 被掃貨爆量9萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導記憶體封測大廠華東（8110）今（5）日股價強勢走高，盤中一度挑戰40元大關，最高衝上40.95元。可惜收盤股價回落至39.60元，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
光聖入股IET 強攻矽光子 象徵光通訊布局延伸至關鍵半導體材料
光聖入股IET，劍指矽光子。光通訊股王光聖昨（4）日與磊晶大廠英特磊IET-KY（簡稱IET）共同宣布，雙方將透過換股深...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
記憶體瘋漲 十天翻一倍 PC品牌商 賣一台虧一台
韓媒報導，記憶體報價10月來瘋狂上漲，導致PC品牌商成本大增，甚至陷入「賣一台虧一台」窘境。記憶體大缺貨，價格飆漲，重傷...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
AI供應鏈吃香喝辣！台積電、南亞科、華邦電勁揚 「PCB大廠」一度漲停噴8.31%炸167億成交額
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於龍頭股台積電（2330）上漲，以及記憶體族群如華邦電（2344）、南亞科（2408）等齊揚，台股大盤今（5）日收紅漲185.18...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
這檔拓展美國晶圓製造！11月營收破200億 遭投信狠丟19日「提款29億」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數上本週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本週買超...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 發起對話
台積電漲15元至1460元！專家看多：先不追高
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳示警「AI版一帶一路」恐上演，台積電（2330）今（5）日一度跌5元至1440元，隨後在平盤價1445元附近震盪，專家表示，「AI一帶一路」說對台積電影響不大，今天收盤若沒有突發性利空，仍有機會開小紅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 9
台積退出GaN、力積電代工、嘉晶卡位 法人評點買進個股一次看
[Newtalk新聞] AI、伺服器、高速傳輸以及國防科技等多重動能帶動下，市場走勢呈現分歧但仍具長線成長潛力。整體來看，半導體供應鏈自2025年起逐步步入健康循環，包括IC設計、晶圓代工、記憶體、PCB與散熱等領域皆展現出不同程度的復甦跡象；同時，AI PC、AI伺服器與軍用無人機等新興應用亦正成為產業的重要推升力道。 以下是國泰證期今天(5日)早盤後整理解析市場聚焦個股名單與產業動向，包括面板驅動IC、RF、伺服器、記憶體控制器、高速傳輸、GaN化合物、PCB與散熱等主要族群，評估其2025–2026年的成長展望與獲利能力。 嘉晶 (3016) 台積電退出GaN，力積電代工。2026年切入AI伺服器，EPS 0.25/1.31元，維持買進。 聯陽 (3014) 毛利率53.1%，EPS 2.36元。4Q25營收估季減15%，毛利率持穩。2025/2026 EPS 8.9/9.07元，維持買進。 聯詠 (3034) 25年營收估衰退2.08%，26年年增6.1%。EPS 26.39/29.28元，維持中立。 穩懋 (3105) 11月營收16.21億元，年增29.6%。4Q25營收4新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
連4天掃貨！外資加倉萬張00878至9.1萬張 再斥4.2億抱緊這3檔千億級ETF
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（4）日收27,795.71點，漲2.67點或0.01%。股民超過169萬人的國民ETF國泰永續高股息（00878），自11月18日除...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
金馬選股年2／股債誰優有雜音 專家看好這三類產業
針對2026年全年台股趨勢，富邦投顧事長陳奕光分析，年中可逢低佈局，預期年底可望有正面效益。第一季公司召開董事會公佈現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上GTC AI題材發酵，股市偏多；第二季為傳統電子五窮六絕，過往經驗有較大拉回機率。下半年進入傳統旺季，加上AI...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 發起對話
台股開盤》F4電子領軍推升大盤！記憶體、玻纖布缺貨漲價成焦點
[Newtalk新聞] 台股今天(5日)開紅小漲27點，最高來到27832點。上櫃與電子揚升。金融類股下挫。重要電子權值股，約9點10分前，台積電漲5元、來到1450元。鴻海漲2元、來到230元。廣達漲2.5元、來到297元。聯發科漲35元、來到1440元。台達電漲1元、來到1000元。 分析師葉俊敏表示，台股昨天收27795點，成交量3883億元，支撐20日均27385。量縮原因：靜待FED降息與待輝達上攻。 以下是葉俊敏盤點市場聚焦族群個股與產業動向：中小型股、題材股(銅價、散裝運價、機器人)、營收題材、法說。 散裝：裕民、台航。 銅：第一銅、華榮。 機器人：所羅門、達明。 創見：11月營收年增146%。 至上：11月營收年增81% 創新高。 邁科：11月營收年增111% 同期新高。 IET-KY與光聖換股結盟：以增資發行新股方式；換股比例為每 5.1 股IET-KY換發1股光聖。 缺貨漲價關鍵報告：記憶體與玻纖布 南亞科：DRAM每月6萬片 2026成DDR4全球最大廠。 華邦電：DRAM每月2.5萬片 Flash每月4萬片(其中NAND1.5萬片) 。 群聯：NAND Flas新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話