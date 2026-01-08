掃地機器人會爬樓梯了！全球首台雙輪足式機種CES亮相

【記者趙筱文／台北報導】掃地機器人長年卡關的「門檻、樓梯」問題，終於在CES 2026出現突破。Roborock石頭科技在美國消費電子展上，正式發表全球首台採用「雙輪足式架構」的掃地機器人Saros Rover，透過仿生輪足設計，讓掃地機不只會跨門檻，甚至能邊爬樓梯、邊完成逐階清掃，宣告掃地機器人正式跨入「立體移動」新時代。

石頭科技指出，Saros Rover是業界首款導入Wheel-Leg Architecture（雙輪足架構） 的掃地機器人，輪組可依地形延展與抬升，模擬人類步行時的移動邏輯，能進行小幅跳躍、靈活轉向與即時煞停。即使遇到斜坡、門檻或樓梯，也能維持機身水平與穩定行進，大幅降低翻覆與卡關風險。

不同於過往僅能「避開樓梯」的設計，Saros Rover結合AI演算法、動作感測器與3D空間規劃技術，可即時判斷環境變化並調整輪足動作，針對多樓層住宅，甚至能在上樓過程中同步完成階梯清掃，被視為掃地機器人清潔場景的一次關鍵擴張。

除了輪足式掃地機成為焦點，石頭科技也同步發表Saros系列雙旗艦機Saros 20與 Saros 20 Sonic。兩款機型延續對複雜地形的強化設計，導入升級版StarSight星陣導航避障系統2.0，可辨識超過200種物品，並搭配AdaptiLift智慧升降底盤3.0，自動抬升機身跨越最高4.5＋4公分的雙層門檻。

