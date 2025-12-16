掃地機器人鼻祖市值蒸發9成9！iRobot聲請破產 「這國」債主將當接盤俠

財經中心／李宜樺報導

iRobot聲請破產重整，由中國供應商深圳銀星智能全面接手。（圖／翻攝自iRobot官網）

掃地機器人鼻祖正式倒下。美國家用機器人公司iRobot近日向法院聲請第11章破產保護，啟動重整程序，並由中國主要供應商深圳銀星智能科技接手全部股權，曾經風靡全球的Roomba品牌，正式走向退市與易主命運。

市值從高峰跌到只剩零頭



iRobot由三名MIT研究人員於1990年創立，2002年推出Roomba掃地機器人後一炮而紅，一度被視為「家用機器人時代的起點」。疫情期間需求暴增，iRobot市值在2021年衝上35.6億美元高峰，但隨後競爭加劇、成本攀升，市值一路潰散，破產消息曝光後，股價單日暴跌逾七成，盤中市值一度只剩不到3800萬美元。

中國供應商變身新老闆



根據破產法庭文件，深圳銀星智能將透過子公司取得iRobot百分之百股權，並一次註銷1.9億美元債務，包括2023年貸款與約7400萬美元的製造協議欠款。現有股東權益將全數歸零，但其他債權人與供應商可獲全額清償，iRobot則將完成退市。

關稅與價格戰成致命傷



iRobot近年深陷中國品牌價格戰，來自科沃斯等對手的低價策略嚴重侵蝕利潤。另一方面，美國政府關稅政策也成為壓垮公司的最後一根稻草，針對越南製造產品加徵高關稅，讓iRobot一年成本暴增數千萬美元，營運壓力急速放大。

亞馬遜收購失敗成轉折點



2022年亞馬遜曾提出以約17億美元收購iRobot，但交易最終遭歐美監管機構否決。收購案破局後，iRobot不僅錯失資金與通路支援，還被迫裁員三分之一員工，財務結構急速惡化，最終走向破產重整。

神話落幕仍將持續營運



iRobot表示，破產程序不影響產品銷售、應用程式與客戶服務，公司將持續營運並履行對員工承諾。目前iRobot全球累計售出超過4000萬台家用機器人，但這家美國機器人先驅的黃金年代，已正式畫下句點。

