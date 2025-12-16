掃地機器人鼻祖破產！股票恐淪壁紙 還有1隱憂

美國掃地機器人鼻祖iRobot（IRBT）近日宣布已聲請破產保護。（圖／翻攝自iRobot官網）





美國掃地機器人鼻祖iRobot（IRBT）近日宣布已聲請破產保護，將由中國合作夥伴、主要供應商深圳杉川（Picea Robotics）全面接手。重整完成後，iRobot公司將轉為私有並自那斯達克下市、股票遭註銷，投資人恐面臨「股票變壁紙」的風險，此外，有外媒指出，恐怕會引發資料隱私的疑慮。

iRobot表示，已與主要代工夥伴暨主要債權人、杉川旗下香港子公司Santrum簽署「重整支持協議」。破產計畫完成後，公司仍可持續營運，並正常履行對員工、供應商及其他債權人的義務。iRobot成立於1990年，由麻省理工學院3名機器人專家創立，2000年代初期憑藉 Roomba 掃地機器人打響名號，但近年因供應鏈問題與價格競爭加劇，營運表現持續承壓。

據《衛報》報導，iRobot近年獲利能力明顯下滑，受到供應鏈中斷及平價競爭對手崛起的衝擊，去年淨虧損達1億4,550萬美元，市值也從2021年疫情期間逾30億美元，大幅縮水至目前約1億3,700萬美元。本月稍早，iRobot 即已警告，若未能改善財務狀況，恐將面臨破產。

執行長柯恩（Gary Cohen）表示，與杉川的交易將有助於強化公司財務結構，結合 iRobot 的創新能力、以消費者為導向的設計與研發實力，以及Picea在製造與技術方面的專長，有助於公司持續布局智慧家庭機器人市場。不過，iRobot由中國企業全面接手，也引發外界對資料隱私與監控的疑慮。

