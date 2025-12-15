掃地機器人鼻祖 iRobot 申請破產保護，代工廠債主深圳杉川獲 100% 股權正式接管
曾幾何時，iRobot 就是掃地機器人的代名詞。
曾佔據全球高達 80% 市場、一度成為掃地機器人代名詞的 iRobot 終究沒能走出債務泥潭，其今日向法院申請破產保護，並與代工廠、債權方深圳杉川機器人簽訂了重組協議，正式將公司控制權拱手相讓。在重組後，杉川將獲得 iRobot 的全部股權，以抵銷對方拖欠的 3.5 億美元債務。未來憑藉 iRobot 的品牌和專利，杉川有望從代工供應方一躍成為掃地機器人市場的新玩家。
iRobot 成立於 1990 年，由麻省理工學院的多名教授創辦。它在 2002 年時推出了首款 Roomba，掃地機器人這類事物自此真正進入了大眾消費者的視野。之後的十多年，iRobot 一直主導該領域。雖有 Neato 等新貴出現，但都未能動搖其根基。直到 2016 年，小米與石頭科技合作的米家掃地機器人橫空出世，業界的格局大變，「東風」開始壓倒「西風」。
憑藉技術上的領先（LiDAR 導航、路徑演算法）和設計上的創新（吸塵外還整合拖地、集塵），眾多中國品牌很快完成了對 iRobot 的圍剿。過去幾年，iRobot 在市場中的存在感銳減。不過即便如此，Amazon 去年仍試圖以 17 億美元將其收購，但最終因反壟斷監管壓力作罷。在那之後，iRobot 的業績進一步惡化，今年 3 月時他們便對外表示「自己對公司持續經營的能力存在重大疑慮」。
iRobot 最終走到現在這一步，不免讓人唏噓不已。但出售案最終若真能獲批，背靠資源豐富的中國廠商，至少 iRobot 這個品牌還是有望重振起來的。「今天的公告是確保 iRobot 長期未來的關鍵里程碑，這筆交易將強化我們的財務狀況，並有助於確保我們的使用者、客戶及合作夥伴的持續支持與信心。」Ceo Gary Cohen 如此說道。
