掃地機器人「會爬樓梯了」 石頭科技CES發表新品…網友驚呼

掃地機器人有大變革，未來可以爬樓梯。翻攝Roborock Taiwan YT



掃地機器人已經成為不少民眾購置新家時必備的家電，也被認為是家庭神器之一。其中中國品牌Roborock石頭科技，近日就在2026 CES美國消費電子展發布多款掃地機器人新品，其中最引起關注的是，業界首款採用「雙輪足架構」的掃地機器人Saros Rover。

根據官方介紹，Saros Rover是業界首款採用「雙輪足架構（Wheel-Leg Architecture）」的掃地機器人。它有可延展、可抬升高度的輪足設計，模擬人類移動方式，可以實現小幅跳躍、靈活轉向與即時煞停，提升清掃路徑的精準度與行進穩定性。

廣告 廣告

另外，面對複雜地形，包括斜坡、門檻、樓梯等，Saros Rover可以維持機身 水平、穩定行進，並結合AI 演算法、動作感測器與3D空間規劃技術，即時掌握環境變化，調整輪足動作。

相關畫面流出後，不少網友都大讚可以用在「透天厝」，但實際上Saros Rover的掃地表現，仍等待產品正式推出才能進一步驗證，官方也尚未具體公布上市時間。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」