掃地機器人iRobot破產！中國代工廠接手
[NOWnews今日新聞] 以Roomba機型聞名全球的知名掃地機器人製造商iRobot，已於週日申請破產保護，公司發出聲明表示，iRobot將被其主要中國深圳杉川機器人公司（PICEA Robotics）及其子公司Santrum 收購並控股，轉為私有化。
根據路透報導，iRobot曾在今年三月對於是否能持續經營表達擔憂，由於面對對手在價格削價上日益競爭，以及新的美國關稅和整體經濟情勢，現已根據美國破產法第 11 章，向德拉瓦州破產法院申請破產保護，
iRobot 在 2024 年創造了約 6.82 億美元的總收入，但其利潤受到來自科沃斯機器人 (Ecovacs Robotics) 等中國競爭對手的侵蝕。根據破產法院文件，iRobot 在美國和日本等關鍵市場仍佔據主導地位，但競爭迫使其降低價格，並在技術升級方面進行大量投資。
新的美國關稅也對該公司造成損害，特別是對從越南進口的商品徵收 46% 的關稅，iRobot 在越南為美國市場製造吸塵器。根據 iRobot 的法庭文件，這些關稅在 2025 年使該公司的成本增加了 2300 萬美元，同時也讓未來的規劃變得更加困難。
iRobot 曾是亞馬遜（Amazon）以14億美元收購的目標，但該收購後來受阻。目前iRobot有約 1.9 億美元的債務。該債務源於 iRobot 在 2023 年再融資的貸款。
在 Amazon 的交易失敗、iRobot 對杉川的付款出現欠款拖延之後，這家中國製造商從由 Carlyle Group 管理的一組投資基金手中收購了 iRobot 的債務。根據 iRobot 的破產計畫，中國杉川將獲得該公司 100% 的股權，並取消 2023 年貸款中剩餘的 1.9 億美元債務，以及 iRobot 根據兩家公司的製造協議欠杉川的額外 7400 萬美元債務。
iRobot 表示，預計此次破產不會中斷其應用程式功能、客戶計畫、全球合作夥伴、供應鏈關係或產品支援。
iRobot 在 2021 年曾因疫情推動的需求，估值一度達到 35.6 億美元，但倫敦證券交易所的數據顯示，現在的價值約為 1.4 億美元。
iRobot 於 1990 年由三位麻省理工學院的機器人專家創立，最初專注於國防和太空工作，之後於 2002 年推出了 Roomba 掃地機器人，在美國掃地機器人市場佔有約 42% 的市場比例，在日本市場則佔有 65% 的市場比例。
