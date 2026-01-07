掃地機都成「變形金剛」？追覓新品會爬樓又會伸手撿東西｜CES 2026

掃地機都成「變形金剛」？追覓新品會爬樓又會伸手撿東西

大陸家電品牌追覓再次現身 CES，一口氣展出兩款話題十足的掃地機器人 —— 能夠爬樓的 Cyber X 原型機，以及正式升級量產、配備機械手臂的 Cyber 10 Ultra。兩款產品其實早在去年 德國柏林 IFA 展上已有預覽亮相，今次於 CES 登場，形態則更趨完善。

Cyber X 會爬樓梯，似迷你清潔坦克

造型奇異的 Cyber X 無疑是全場焦點，這款掃地機器人以爬樓功能見長，機身配備成對「長腿」，裝上橡膠履帶，令它可自主上下多層樓層。官方表示，Cyber X 能攀爬高達 25cm 的階梯，以及應付 42 度斜坡，無論直梯或彎梯都無難度，全程僅需 27 秒。

在 CES 現場，Cyber X 示範了上下樓梯的動作。不過，它並非真的用「腳」逐級行上，而是橫向移動履帶，有點像縮小版清潔坦克。更特別的是，吸塵主機可以與爬梯裝置分離。主機可像「乘車」一樣停入大型底座，由 Cyber X 攜帶至上層。雖然無法真正清潔樓梯，但已解決多層住宅吸塵機無法跨層的難題。

Dreame Cyber X

Cyber X 亦設有內置水箱支援拖地，採用雷射導航系統避障，並加入電子煞車防止停電時滑動。追覓強調 Cyber X 目前仍屬研究原型，暫未有量產時程。不過，追覓一向以先展示技術再推出實際產品見稱。去年展示的機械手臂原型掃地機，如今已接近開賣。

Dreame Cyber 10 Ultra

Cyber 10 Ultra 擁機械手臂，可拾物兼換刷頭

這款 Cyber 10 Ultra 在幾個月前的 IFA 上亦有展出，它的最大賣點就是頂部設有可伸縮機械手臂，末端裝配爪形夾具，能夾起重達 500g 的物件，遠比另一品牌石頭的類似產品更強。現場示範中，Cyber 10 Ultra 成功用機械手夾起細小塑膠球並放入籃子。雖未見更複雜操作，但追覓表示，其手臂能從底座取出刷頭、吸嘴等不同清潔附件，變身成為靈活「清潔助手」，進一步延伸打掃範圍。

Cyber 10 Ultra

同樣具備拖地功能的 Cyber 10 Ultra，可攀越約 6cm 的階差。雖然無法像 Cyber X 般爬梯，但作為即將發售的產品，其功能已相當全面。官方指目標在 2026 年 8 月推出，售價約 1,799 歐元。

