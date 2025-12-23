掃孓、AI醫療、銀髮照護 全面升級

市府衛生局廿三日分享登革熱防治、疾病預防、AI智慧醫療到銀髮與長照服務等成效，也預告明年「銀髮E路通」上路。 (南市府衛生局提供)

記者王勗∕台南報導

南市府衛生局廿三日分享年度成果，分享登革熱防治、疾病預防、ＡＩ智慧醫療到銀髮與長照服務等成效，今年更拿下國際級永續獎項。衛生局長李翠鳳說，自縣市合併至一一三年，南市平均餘命增加為六都第二、醫療衛生滿意度逾八成，未來也將持續結合結合科技、社區與健康促進，邁向智慧健康城市。

因應今年登革熱疫情，南市防疫團隊動員四一七隊志工，並以無人機清查隱性孳生源，衛生局另打造「志工登革熱巡檢平台」、「民眾ＴＯＣＣ自主通報系統」，擴大防堵登革熱疫情，大幅提升疫情監測與應變效率。傳染病防治方面，疫苗接種率屢獲中央肯定，在腸病毒、流感、新冠等傳染病防治成果上屢獲疾管署表揚。衛生局也辦理新興傳染病整備訓練，強化防疫人員實戰能力。

為打造銀髮友善環境，衛生局也利用台南健康共照雲，輔助民眾關注家人健康狀況，同時導入ＡＩ糖尿病免散瞳眼底攝影，以助早期揪出視網膜病變。因應高齡化也推動銀髮友善餐廳，另與農會、漁會及大型通路合作設置「銀髮友善專區」，全方位促進長者健康、安全，推動在地安老。

南市府衛生局指出，因應長照需求，明年長照接送預約平台「銀髮Ｅ路通」也將於明年上線，數位平台提供網頁與ＬＩＮＥ預約功能，便利長者出行。今年台南也獲得「亞太宜居永續城市獎」殊榮，並在台灣健康城市獎項評選中獲頒八獎項。南市府衛生局也會同健康城市聯盟赴星國交流高齡友善政策，持續提升台南國際能見度。